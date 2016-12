Bayern dá show diante do RB Leipzig e vira o ano na liderança isolada

O Bayern de Munique brilhou em sua despedida de 2016. No jogo que foi considerado pela imprensa alemã como a “partida do ano”, o time de Carlo Ancelotti dominou o RB Leipzig por completo e conquistou uma vitória por 3 a 0, na Allianz Arena, nesta quarta-feira.

O resultado fará o time de Munique virar o ano na liderança isolada do Campeonato Alemão. A equipe encerra esta 16ª rodada com 39 pontos, três a mais do que o próprio RB Leipzig. O clube mantido pela empresa Red Bull tornou-se a sensação do torneio e ocupa a vice-liderança.

O Campeonato Alemão entrará em recesso só será retomado no dia 20 de janeiro, com a partida entre o Bayern de Munique e o Freiburg. Já o RB Leipzig volta a campo no dia seguinte, contra o Frankfurt – atual terceiro colocado.

O Jogo – O sonho de fazer frente ao Bayern durou 17 minutos para o RB Leipzig. O polonês Lewandowski recebeu um cruzamento rasteiro de Lahm e finalizou na trave. Na sobra, o brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara apareceu livre de marcação e concluiu para o gol.

Logo no minuto seguinte, o RB Leipzig mostrou que sentiu o golpe e viu o brasileiro Douglas Costa carimbar a trave do goleiro Gulácsi. Aos 25, o Bayern fez boa trama na intermediária e alcançou Thiago Alcântara, que acertou uma assistência para Xabi Alonso ampliar a vantagem.

O RB Leipzig tentou responder aos 28 minutos, mas Neuer praticou a defesa e impediu o gol. Na sequência, o meia Forsberg perdeu a cabeça e deu um carrinho violento em Lahm. A falta rendeu um cartão vermelho direto ao atleta.

Aos 43 minutos, Douglas Costa se lançou ao ataque e foi derrubado dentro da área por Gulácsi. O árbitro marcou o pênalti e Lewandowski anotou o terceiro gol.

O segundo tempo não teve a mesma vibração vista na etapa inicial. Logo de cara, o técnico Carlo Ancelotti trocou o holandês Robben pelo francês Ribéry. Mas a alteração não surtiu grandes efeitos.

O RB Leipzig tentou a sorte primeiro, aos 12 minutos, em chute de Sabitzer que passou perto da meta. Já aos 19, Ribéry desenvolveu boa jogada com Lewandowski, que chutou em cima de Gulácsi.

Douglas Costa, em boa atuação, criou chances perigosas nos minutos seguintes. Aos 33, ele encontrou Bernat na área, mas o lateral chutou em cima do goleiro. Ele também cobrou uma falta, aos 40, que Gulácsi foi obrigado a espalmar para longe.

Aos 41, Thiago Alcântara aproveitou boa jogada no campo ofensivo e perdeu grande oportunidade ao chutar para fora. No minuto seguinte, o Bayern construiu a última jogada de perigo da partida. Bernat, mais uma vez, ficou de frente para o gol, mas chutou em cima do zagueiro adversário.

Veja todos os jogos desta quarta-feira pelo Campeonato Alemão:

Bayern de Munique 3 x 0 RB Leipzig

Hoffenheim 1 x 1 Werder Bremen

Hertha Berlim 2 x 0 Darmstadt

Colônia 1 x 1 Bayer Leverkusen

Ingolstadt 1 x 2 Freiburg