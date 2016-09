Bayern confirma lesão e afastamento de Douglas Costa por tempo indefinido

Futebol Confira as fotos de Flamengo e Figueirense no Pacaembu

Depois de sair lesionado da partida entre Bayern de Munique e Ingolstadt no último sábado, com vitória do time bávaro por 3 a 1, válida pela terceira rodada do Campeonato Alemão, Douglas Costa teve lesão confirmada pelo departamento médico do clube e deverá ficar fora dos gramados por tempo indefinido.

Por meio de um comunicado no site oficial, a equipe anunciou que o brasileiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Apesar de não ter divulgado a gravidade ou o tempo exato de recuperação, é certo que ele terá de se ausentar para tratamento no departamento médico do clube por tempo indeterminado.

A situação do meia preocupa, pois além de perder os próximos compromissos no torneio nacional, ele deverá desfalcar o Bayern na segunda rodada da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid, além da Seleção Brasileira. Convocado por Tite para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia de 2018, contra Bolívia e Venezuela, em outubro, o atleta virou dúvida na escalação.

Esta não seria a primeira vez em que o jogador perde os compromissos com a Seleção, já que também foi cortado das Olimpíadas do Rio 2016 por lesão.

