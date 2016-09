Augsburg vence fora de casa o Werder Bremen de virada no Alemão

O Augsburg bateu o Werder Bremen, fora de casa, neste domingo, por 2 a 1. Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Alemão, o time mandante fez o primeiro com o atacante americano Aron Johannsson, mas os visitantes não deixaram barato e viraram o placar com os tentos do zagueiro holandês Jeffrey Gouweleeuw e do grego Konstantinos Stafylidis,

O Werder Bremen abriu o placar depois que o zagueiro austríaco Hinteregger derrubou o adversário com entrada dura na pequena área e cedeu a penalidade máxima. Johannsson assumiu a responsabilidade e marcou para o Werder.

A reação veio aos 8 minutos do segundo tempo, quando Gouweleeuw recebeu a cobrança de escanteio de Daniel Baier e empatou. A segunda e última oportunidade dos visitantes apareceu novamente aos 28 minutos da etapa final. Em cobrança de falta, o zagueiro Konstantinos Stafylidis mandou uma bonita finalização, entrando exatamente no ângulo direito do gol adversário, decretando a vitória do Augsburg, que somou assim seus primeiros três pontos na competição, enquanto o adversário segue sem pontuar.

