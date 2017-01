Santos alcança objetivos, mas deixa gostinho de ‘quero mais’

Após um 2015 de altos e baixos, a regularidade foi a principal marca do Santos em 2016. Mesmo não sendo brilhante como foi na reta final do ano passado, o Peixe conseguiu se manter entre as principais equipes do Brasil durante toda a temporada e alcançou os objetivos que havia traçado em janeiro: o título do Campeonato Paulista e a conquista da vaga para a Copa Libertadores da América, coisa que não acontecia há quatros anos.

Mesmo assim, a torcida santista encerra 2016 com um gostinho de ‘quero mais’. Afinal, se bateu na trave em 2015 ao perder a final da Copa do Brasil para o Palmeiras, nos pênaltis, o alvinegro novamente foi vice do rival alviverde, que acabou conquistando o título do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter ficado atrás do Verdão mais uma vez, o Santos fez sua melhor campanha na história do torneio disputado por pontos corridos. Além disso, o clube pode passar o Réveillon ostentando o fato de ter sido o melhor time do Brasil no ano.

É isso mesmo. Mesmo tendo conquistado apenas o Paulistão, o Peixe foi o time que mais venceu e que menos foi derrotado em 2016, entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o alvinegro disputou 66 partidas, conquistando 38 vitórias, 15 empates e sofrendo apenas 13 derrotas. O aproveitamento santista foi de 65%, três por cento a mais que o segundo colocado.

“Eu acho que foi uma temporada muito favorável ao Santos. A conquista do Campeonato Paulista, a recuperação do elenco, vários jogadores nas seleções. Falava-se até em rebaixamento em julho do ano passado. Acho que foi sim uma campanha muito boa. Tivemos muitos problemas ao longo da temporada que outras equipes não tiveram, com a saída de jogadores. O torcedor vê uma representatividade em sua equipe bem diferente do que via há um tempo atrás”, afirmou o técnico Dorival Júnior.

CAMPEONATO PAULISTA

De ressaca após a derrota para o Palmeiras na final da Copa do Brasil de 2015, o Santos começou o ano focado apenas na disputa do Paulistão, afinal, o revés para Verdão fez a equipe ficar sem classificação para a Copa Libertadores da América, ao contrário de seus outros três rivais.

A pressão por ser o único grande fora da competição continental, aliada à permanência de seus principais jogadores, pois só perdeu Geuvânio e Marquinhos Gabriel, fez o Peixe entrar como o principal favorito no Paulistão.

Sem sustos, o alvinegro passou da primeira fase com facilidade, vencendo os times de menor expressão e saindo invicto nos clássicos. Tanto que a única derrota santista em todo o Paulistão foi para o Red Bull Brasil, na sétima rodada. Com justiça, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior avançou no torneio e reencontrou o Palmeiras na semifinal. Com roteiro semelhante ao da final da Copa do Brasil, o Santos se vingou, levou a melhor nos pênaltis e foi para a decisão, onde levou o bicampeonato após vencer o Audax por 1 a 0, na Vila Belmiro.

COPA DO BRASIL

Apesar do fracasso na final, a Copa do Brasil de 2015 havia sido um dos principais motivos de alegria para os torcedores do Peixe no ano passado, afinal, os comandados de Dorival Júnior fizeram uma bela campanha, apresentando um futebol envolvente e amassando os rivais Corinthians e São Paulo.

Porém, se a temporada de 2016 foi bem mais regular se comparada com a anterior, a Copa do Brasil foi um ponto fora da curva. Nas primeiras fases, o Santos não teve problemas para bater rivais menores. Porém, nas oitavas de final, a equipe sofreu para passar pelo Vasco, que estava na Série B do Campeonato Brasileiro.

O pior momento chegou na fase seguinte. Mesmo pegando o desesperado Internacional, que ainda lutava para não ser rebaixado no Brasileirão, os santistas venceram o Colorado por apenas 2 a 1, no duelo de ida, na Vila Belmiro. No jogo de volta, no Beira-Rio, o alvinegro foi apático e acabou sendo eliminado após derrota por 2 a 0 para os reservas da equipe de Porto Alegre.

A eliminação no torneio de mata-mata causou o momento de maior instabilidade durante a temporada, com o técnico Dorival Júnior sendo bastante questionado pela torcida e até por alguns conselheiros do clube. Porém, a volta por cima veio no Brasileirão.

CAMPEONATO BRASILEIRO

A temporada regular do Santos foi exemplificada com a campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Mesmo sofrendo com várias lesões, convocações para as seleções nacionais e vendendo Gabriel para a Inter de Milão em agosto, o Peixe sempre se manteve no topo da tabela, brigando com Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG pelas primeiras posições.

O ápice veio na 18ª rodada. Após empate em 0 a 0 com o Rubro-Negro, na Arena Pantanal, no dia 8 de agosto, os santistas alcançaram a liderança do Brasileirão. Porém, uma série de altos e baixos, com tropeços diante de equipes que lutavam contra o rebaixamento, fez o alvinegro cair na tabela e ver o Palmeiras disparar na ponta.

Quando o título já parecia impossível, uma sequência de quatro jogos sem derrota, depois da eliminação na Copa do Brasil, fez o Santos alcançar a segunda colocação e encostar no líder Verdão. Porém, o revés por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, acabou com o sonho do título brasileiro. Mesmo assim, os santistas conseguiram garantir o vice na última rodada, após vencerem o América-MG, na Vila.

PERSPECTIVAS PARA 2017

Mesmo avaliando que teve uma boa temporada em 2016, o Santos pretende alcançar voos mais altos no próximo ano. E para isso, a equipe se reapresenta no dia 11 de janeiro para o inicio da preparação para as disputas do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América. A competição continental é o principal desejo do clube em 2017. De volta ao torneio após quatro anos, o Peixe não passa mais por um sufoco na questão financeira e pretende fazer um investimento alto para conquistar a Liberta pela quarta vez em sua história. Até o momento, o alvinegro já trouxe o zagueiro Cleber, ex-Corinthians e que estava no Hamburgo, da Alemanha, o lateral-direito Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, e o atacante Vladimir Hernández, do Junior Barranquilla, da Colômbia. Além disso, o presidente Modesto Roma Júnior também garantiu a permanência do técnico Dorival Júnior e ainda quer trazer mais um nome de peso para a disputa da Libertadores. Entre os cotados estão Robinho, Gabigol, Berrío, Marcos Guilherme e Cazares. BALANÇO

Jogos: 66

Vitórias: 38

Empates: 15

Derrotas: 13

Gols Pro: 113

Gols Contra: 62

Saldo: + 51 Maiores goleadas aplicadas:

Santos 4×1 Mogi Mirim – Campeonato Paulista

Santos 4×1 Ferroviária – Campeonato Paulista

Maiores goleadas sofridas:

RB Brasil 2×0 Santos – Campeonato Paulista

Internacional 2×0 Santos – Copa do Brasil

Flamengo 2×0 Santos – Campeonato Brasileiro Artilheiros:

Ricardo Oliveira: 22

Vitor Bueno: 13

Gabriel: 12

Copete: 12

Joel: 7

Lucas Lima: 5

Paulinho: 5

Zeca: 4

Rodrigão: 4

Renato: 3

Gustavo Henrique: 3

Ronaldo Mendes: 3

Rafael Longuine: 2

Victor Ferraz: 2

Luiz Felipe: 2

Jean Mota: 2

Fernando Medeiros: 1

Yuri: 1

Fabián Noguera: 1

Léo Cittadini: 1

TODOS OS JOGOS:

CAMPEONATO PAULISTA:

30/01 – Santos 1 x 1 São Bernardo – Vila Belmiro – Gabigol

03/02 – Ponte Preta 0 x 2 Santos – Moisés Lucarelli – Gabigol e Ricardo Oliveira

06/02 – Santos 2 x 1 Ituano – Vila Belmiro – Gustavo Henrique e Ricardo Oliveira

13/02 – Novorizontino 3 x 3 Santos – Dr. Jorge Ismael de Biasi – Gabigol, Lucas Lima e Ferraz

20/02 – Palmeiras 0 x 0 Santos – Allianz Parque

25/02 – Santos 4 x 1 Mogi Mirim – Pacaembu – Lucas Lima, Joel (2) e Bruno Costa (contra)

28/02 – RB Brasil 2 x 0 Santos – Estádio Martins Pereira

06/03 – Santos 2 x 0 Corinthians – Vila Belmiro – Ricardo Oliveira (2)

12/03 – Santos 1 x 0 Água Santa – Pacaembu – Rafael Longuine

20/03 – Rio Claro 0 x 0 Santos – Estádio Augusto Schmidt Filho

15/03 – XV de Piracicaba 0 x 1 Santos – Barão De Serra Negra – Gustavo Henrique

27/03 – Santos 1 x 1 São Paulo – Vila Belmiro – Joel

31/03 – Santos 4 x 1 Ferroviária – Vila Belmiro – Paulinho (2), Gabigol e Zeca

03/04 – Capivariano 3 x 5 Santos – Arena Capivari – Vitor Bueno, Ricardo Oliveira (2) e Gabriel

10/04 – Santos 2 x 1 Audax – Vila Belmiro – Ronaldo Mendes e Léo Cittadini

16/04 – Santos 2 x 0 São Bento – Vila Belmiro – Vitor Bueno

24/04 – Santos 2 (3) x (2) 2 Palmeiras – Vila Belmiro – Gabigol (2)

01/05 – Audax 1 x 1 Santos – Prefeito José Liberatti – Ronaldo Mendes

08/05 – Santos 1 x 0 Audax – Vila Belmiro – Ricardo Oliveira

COPA DO BRASIL:

21/04 – Santos-AP 1 x 1 Santos – Estádio Zerão – Joel

28/04 – Santos 3 x 0 1 Santos-AP – Vila Belmiro – Joel, Ronaldo Mendes e Luiz Felipe

11/05 – Galvez 0 x 3 Santos – Arena da Floresta – Paulinho, Fernando Medeiros e Longuine

20/07 – Gama 0 x 0 Santos – Bezerrão

27/07 – Santos 3 x 0 Gama – Vila Belmiro – Ricardo Oliveira (3)

24/08 – Santos 3 x 1 Vasco – Vila Belmiro – Renato, Ricardo Oliveira e Lucas Lima

21/09 – Vasco 2 x 2 Santos – São Januário – Copete e Rodrigo (contra)

28/09 – Santos 2 x 1 Internacional – Vila Belmiro – Rodrigão e Copete

19/10 – Internacional 2 x 0 Santos – Beira-Rio

CAMPEONATO BRASILEIRO:

14/05 – Atlético-MG 1 x 0 Santos – Estádio Independência

22/05 – Santos 2 x 1 Coritiba – Vila Belmiro – Vitor Bueno e Renato

25/05 – Figueirense 2 x 2 Santos – Orlando Scarpelli – Vitor Bueno e Joel

29/05 – Santos 0 x 1 Internacional – Vila Belmiro

01/06 – Corinthians 1 x 0 Santos – Arena Corinthians

05/06 – Santos 3 x 0 Botafogo – Pacaembu – Paulinho, Vitor Bueno e Bruno Silva (contra)

12/06 – Santa Cruz 0 x 2 Santos – Arruda – Zeca e Joel

15/06 – Santos 2 x Sport – Vila Belmiro – Vitor Bueno e Gabigol

18/06 – Atlético-PR 1 x 0 Santos – Arena da Baixada

22/06 – Fluminense 2 x 4 Santos – Kleber Andrade – Rodrigão, Gabigol (2) e Luiz Felipe

26/06 – Santos 3 x 0 São Paulo – Pacaembu – Vitor Bueno, Rodrigão e Lucas Lima

29/06 – Grêmio 3 x 2 Santos – Arena do Grêmio – Zeca e Copete

03/07 – Santos 3 x 0 Chapecoense – Vila Belmiro – Rodrigão, Copete e Yuri

12/07 – Palmeiras 1 x 1 Santos – Allianz Parque – Gabigol

16/07 – Santos 3 x 1 Ponte Preta – Vila Belmiro – Victor Ferraz, Gabigol e Vitor Bueno

24/07 – Vitória 2 x 3 Santos – Barradão – Copete, Jean Mota e Vitor Bueno

31/07 – Santos 2 x 0 Cruzeiro – Vila Belmiro – Vitor Bueno e Lucas (contra)

03/08 – Santos 0 x 0 Flamengo – Arena Pantanal

07/08 – América-MG 1 x 0 Santos – Estádio Independência

14/08 – Santos 3 x 0 Atlético-MG – Vila Belmiro – Gustavo Henrique, Ricardo Oliveira (2)

21/08 – Coritiba 2 x 1 Santos – Couto Pereira – Ricardo Oliveira

28/08 – Santos 0 x 1 Figueirense – Vila Belmiro

08/09 – Internacional 2 x 1 Santos – Beira-Rio – Ricardo Oliveira

11/09 – Santos 2 x 1 Corinthians – Vila Belmiro – Renato e Vitor Bueno

14/09 – Botafogo 1 x 0 Santos – Arena Botafogo – Zeca

18/09 – Santos 3 x 2 Santa Cruz – Pacaembu – Jean Mota, Vitor Bueno e Copete

24/09 – Sport 1 x 0 Santos – Ilha do Retiro

01/10 – Santos 2 x 0 Atlético-PR – Vila Belmiro – Ricardo Oliveira e Paulinho

05/10 – Santos 2 x 1 Fluminense – Vila Belmiro – Ricardo Oliveira e Copete

13/10 – São Paulo 0 x 1 Santos – Pacaembu – Copete

16/10 – Santos 1 x 1 Grêmio – Vila Belmiro – Fabián Noguera

23/10 – Chapecoense 0 x 1 Santos – Arena Condá – Lucas Lima

29/10 – Santos 1 x 0 Palmeiras – Vila Belmiro – Copete

06/11 – Ponte Preta 1 x 2 Santos – Moisés Lucarelli – Ricardo Oliveira e Copete

17/11 – Santos 3 x 2 Vitória – Vila Belmiro – Copete (2) e Ricardo Oliveira

20/11 – Cruzeiro 2 x 2 Santos – Mineirão – Ricardo Oliveira (2)

27/11 – Flamengo 2 x 0 Santos – Maracanã

11/12 – Santos 1 x 0 América-MG – Vila Belmiro – Ricardo Oliveira

AMISTOSO:

08/10 – Santos 1 x 1 Benfica – Vila Belmiro – Fabián Noguera