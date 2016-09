Luverdense bate Brasil de Pelotas e breca boa campanha gaúcha

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O Luverdense recebeu o Brasil de Pelotas na noite desta terça-feira, em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Precisando voltar a vencer para manter uma campanha estável na competição, os anfitriões fizeram o dever de casa, triunfando por 1 a 0 sobre a equipe gaúcha, que vive bom momento na competição. O único gol da disputa foi marcado pelo atacante Douglas Baggio.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas voltará para casa, onde receberá o Criciúma. A partida está marcada para às 19h15 (de Brasília), de sexta-feira, no Estádio Bento Freitas. No mesmo dia, o Luverdense irá a Goiânia enfrentar o Vila Nova, às 20h30, no Estádio Serra Dourada.

A partida teve um primeiro tempo morno, sem muitas chances de gol. A equipe visitante foi quem teve a primeira oportunidade de abrir o placar, aos dois minutos de jogo. Em bola alçada na área, a defesa do Verdão afastou para a intermediária. O lateral-esquerdo Marlon aproveitou a sobra para soltar uma bomba, rente ao travessão de Diogo Silva.

A partir da segunda metade da etapa inicial, o Luverdense passou a ter mais chances. Aos 24 minutos, Hugo recebeu de Alfredo, que fez boa jogada. O atacante bateu firme, mas a bola passou perto do gol do Xavante. Na sequência, aos 30 e 32 do primeiro tempo, a equipe mato-grossense chegou bem, mas não conseguia assustar o arqueiro gaúcho.

O segundo tempo retornou bem mais quente. Novamente aos dois minutos, Sérgio Mota recebeu cruzamento de Hugo, batendo firme, muito perto do gol. Porém, a bola perigosa foi para fora. O Brasil respondeu três minutos depois, com Felipe Garcia, que chutou fraco dentro da área, para a defesa tranquila de Diogo Silva.

Os anfitriões continuavam com a bola nos pés, segurando o passe. O gol da vitória, porém, saiu do banco de reservas. Aos 28 minutos, Júnior Rocha colocou Douglas Baggio em combate. Três minutos depois, o bem posicionado atacante recebeu cruzamento perfeito de Hugo, apenas cabeceando para dentro do gol xavante e abrindo o placar no Passo das Emas, 1 a 0.

A equipe pelotense tentou responder no minuto seguinte. Assim como Baggio, Felipe Garcia recebeu dentro da área, cabeceando para o gol de Diogo Silva. A bola, entretanto, passou perto do gol do Verdão. O Luverdense ainda teve um gol anulado, quando Hugo marcou no rebote de Martini. Ao bater, o meia estava impedido, finalizando as ações dos mato-grossenses na bela vitória sobre os gaúchos.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 X 0 BRASIL-RS

Local: Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT)

Data: 13 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Francisco Nurisman Machado Gaspar (ambos PI)

Cartões amarelos: Washington (Brasil de Pelotas)

GOL:

LUVERDENSE: Douglas Baggio, aos 31 minutos do segundo tempo

LUVERDENSE: Diogo Silva; Raul Prata, Everton, Luiz Otávio e Paulinho; Jean Patrick, Ricardo e Sergio Mota (Diogo Sodré); Rafael Silva (Douglas Baggio), Alfredo (Raphael Macena) e Hugo.

Técnico: Junior Rocha

BRASIL: Eduardo Martini; Weldinho, Leandro Camilo, Cirilo e Marlon; Leandro Leite, Washington, Jonatas Belusso (Elias) e Clébson (Diogo Oliveira); Felipe Garcia e Ramon (Marcão).

Técnico: Rogério Zimmermann

