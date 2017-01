Victor Luís revela que Botafogo desistiu de sua permanência

O Botafogo segue em busca de reforços, mas perdeu mais um lateral esquerdo para 2017. Em postagem em uma rede social, Victor Luís respondeu um seguidor e revelou que os dirigentes alvinegros desistiram de mantê-lo no elenco, mesmo após ele ter aceitado a proposta do clube. O jogador rechaçou que tenha pedido salário de R$ 180 mil mensais.

“Muito triste com essa notícia que estão espalhando de que eu pedi 180 mil de salário! Longe disso! Minha grande vontade era permanecer no Botafogo, e fiz e estou fazendo de tudo para permanecer! Eu quero deixar bem claro que eu aceitei o que o Botafogo ofereceu! E não entendi o por quê se encerraram as negociações por parte do Botafogo! Mas enfim, nada vai mudar o carinho que eu conquistei com essa torcida que sempre apoiou! Agradeço a todos os torcedores de verdade! E estou aqui para qualquer pergunta ou esclarecimento!! Até eu estou querendo entender porque a negociação parou se eu aceitei o que o Botafogo ofereceu! Grande abraço e respeito muito suas opiniões amigo!”, disse o lateral a um seguidor.

Depois, em seu perfil, Victor Luís fez uma postagem, onde exaltou a temporada passada pelo Botafogo. O lateral esquerdo novamente negou a pedida salarial e revelou que um dirigente do Botafogo o avisou do fim das negociações.

“Meu ano de 2016 foi muito bom. Consegui no Botafogo uma melhoria enorme no meu rendimento. Me adaptei a cidade e as pessoas e seria óbvio de minha parte querer muito ficar em 2017. Mas preciso contar a real história do porque de hoje ter mudado este panorama para a minha surpresa. Meu passe pertence ao Palmeiras. Estava em discussão para renovação de contrato com o clube paulista e o consequente empréstimo para o Botafogo neste ano. Tudo estava encaminhado, esperando os dirigentes se entenderem. Não houve proposta em momento algum, e digo que isso é mentira, de R$180.000 mensais como divulgado por alguns órgãos de imprensa. Dinheiro é importante mas não é tudo. Estou adaptado a cidade e ao grupo, feliz e motivado para temporada. Claro que me valorizei, outras propostas apareceram, mas o Botafogo era o número um para ouvir. Recebemos uma proposta do Clube e fiz a minha contraproposta, com o acerto muito próximo, sendo concretizado na tarde de ontem em todos os valores. No entanto, para minha enorme surpresa, recebemos a informação do diretor esportivo do Botafogo que a negociação estava desfeita uma hora depois do acordo entre as partes. Tenho recebido muitas mensagens me acusando de mercenário, mas gostaria de esclarecer através dessa nota que não houve em momento nenhum pensamento somente no dinheiro. Chegamos a um acerto, mas algo diferente aconteceu após a palavra ser dada. Respeito a decisão, que o Botafogo seja feliz e que eu possa seguir a minha carreira em 2017 em outra agremiação. Eu e minha família estamos abertos para qualquer esclarecimento por parte do Botafogo quanto a esse fato. Forte abraço e muito obrigado”

Victor Luís chegou ao Botafogo em 2016 e ganhou destaque, principalmente no segundo semestre. Pertencente ao Palmeiras, o jogador buscava a renovação do seu empréstimo para poder disputar a Libertadores com a camisa alvinegra.