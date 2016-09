Ventura elogia time na vitória contra o Grêmio, mas se preocupa com lateral

O técnico do Botafogo respirou aliviado neste domingo, após ver sua equipe vencer o Grêmio com uma atuação convincente. O duelo assumiu uma importância maior pelo fato de ser o primeiro após a goleada sofrida diante do Cruzeiro, no meio da semana, pela Copa do Brasil.

A derrota para a Raposa, também jogando na Arena Botafogo, levantou dúvidas sobre a capacidade da equipe de reagir na temporada. Desde que Jair Ventura assumiu o comando da equipe após a saída do técnico Ricardo Gomes, que se transferiu para o São Paulo, o Alvinegro tinha um retrospecto de duas vitórias e uma derrota, mas suas atuações davam esperança à torcida de que o time conseguiria se afastar da zona do rebaixamento.

O apagão da defesa e a goleada por 5 a 2 levantaram muitas suspeitas, e para Ventura era importante reagir rápido após o que ele considerou uma atuação “atípica” na última quinta-feira.

“Além da vitória tivemos boa performance. Eu bato muito nessa tecla. A gente não consegue controlar todas as variáveis dos jogos. Mas a performance, a parte tática, a entrega, o sacrifício dentro da partida e a confiança, foram fatores positivos. Viemos de uma situação atípica e conseguimos reverter rapidamente”, afirmou o treinador na coletiva após a partida contra o Grêmio.

Jair Ventura contou também como trabalhou o lado psicológico da equipe para conseguir superar o mau momento. “Quando você vem de um jogo fora da curva, é mais fácil. Eu mostrei pra eles hoje a performance dos últimos jogos. Isso deixou todo mundo motivado. O grupo estava muito tranquilo. Somos um time muito aguerrido, que briga por todas as bolas até o último minuto, competitivo. O time se sacrifica bastante. Sem isso, as coisas não acontecem”, disse.

O Botafogo agora tem outro compromisso duríssimo já na quarta-feira, quando recebe o Fluminense para o clássico carioca na arena Botafogo. Para a partida, Ventura perdeu jogadores importantes. Capitão do time, o lateral Luis Ricardo deixou o campo com suspeita de fratura no tornozelo esquerdo, e pode não voltar mais em 2016. Já o meia Fernandes se queixou de dores musculares e foi substituído durante a partida.

Jair Ventura admitiu que as lesões preocupam: “Preocupam bastante. Estou muito triste. O Luis é um cara maravilhoso, deixei a faixa de capitão para ele, é um líder nato. Lesão dele é muito grave. Fica um clima ruim. O Fernandes não foi tão grave, mas também preocupa. Triste pelos dois”.

Com 29 pontos, o Botafogo subiu para a 11ª colocação no Brasileiro, a cinco pontos da primeira equipe na zona do rebaixamento. A reapresentação do elenco está marcada para a tarde desta segunda-feira.

Recomendado para você