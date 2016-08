Sidão alerta para bom resultado em casa e almeja título da Copa do Brasil

Next

O Botafogo tem um compromisso importante pela Copa do Brasil nesta quinta-feira. Às 20 horas (de Brasília), o Alvinegro recebe o Cruzeiro em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. A importância de conquistar um bom resultado em casa, de preferência sem sofrer gols, foi destacada pelo goleiro Sidão.

“Acho importante esse fator de não sofrer gol em casa, porque aí, se levar, o adversário consegue uma vantagem importante para o segundo jogo. Mas por estar em casa precisamos buscar o resultado, ir para a vitória e fazer gols porque sabemos como o Cruzeiro é complicado fora de casa”, avaliou.

Mesmo sem fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro – o time é apenas o 13º colocado e está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento – Sidão acredita que o Glorioso possa conquistar o título da Copa do Brasil, já que se trata de um torneio eliminatório de curta duração.

“A ambição nobre é o título. O Botafogo é um grande clube e precisamos pensar em título. Estamos em uma fase próxima, nas oitavas, e temos uma chance real. Está nas nossas mãos. Então temos que focar nesse campeonato, ir com força máxima mesmo”, concluiu.

Na véspera do jogo, Jair Ventura fecha treino e faz mistério – Como é de praxe nos clubes brasileiros antes de jogos importantes, o técnico interino do Botafogo, Jair Ventura, não permitiu o acompanhamento de boa parte das atividades desta quarta-feira por parte de imprensa.

No pouco tempo em que foi possível observar os trabalhos, o comandante alvinegro orientou um coletivo com 13 titulares. Neilton e Aírton, que saíram da partida contra o Atlético-PR, na última segunda-feira, se queixando de dores, treinaram normalmente. A tendência é que o time seja o mesmo do duelo contra os paranaenses, mas mudanças não estão descartadas.

