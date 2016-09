Sassá confia em reação do Botafogo e pede apoio da torcida contra o Grêmio

Next

O jogo contra o Grêmio, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), é de extrema importância para o Botafogo. Depois de perder para o Atlético-PR e ser goleado pelo Cruzeiro, pela Copa do Brasil, o Alvinegro chega pressionado para enfrentar o Tricolor gaúcho. Ciente disso, Sassá pede o apoio do torcedor botafoguense.

“Conseguimos encaixar uma boa sequência, depois veio o deslize contra o Atlético-PR. O jogo contra o Grêmio é superimportante. Estamos num estágio que incomoda ainda, a dois pontos da zona. Se vencermos podemos começar a pensar na parte de cima da tabela. A gente pede o apoio da torcida, que é fundamental”, declarou o artilheiro do time na temporada.

Com a derrota na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo estacionou nos 26 pontos e está a apenas dois do Internacional, primeiro time da zona de rebaixamento. Uma vitória pode levar o Alvinegro para o meio da tabela e, por isso, Sassá exalta o fato de o time jogar em casa para buscar um resultado positivo.

“A Arena para nós é de suma importância. Ter uma casa é fundamental no Brasileiro, ainda mais com o apoio da nossa torcida. Estamos precisando dela nos apoiando. Conversamos que não podemos perder a confiança um no outro. Essa fase incomoda um pouco”, avaliou o atacante.

