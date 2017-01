Roger exalta preparação do Botafogo e vê time 100% para a Libertadores

O Botafogo encerrou sua pré-temporada nesta terça-feira, e já estreia no Campeonato Carioca na quarta, diante do Madureira, fora de casa, às 16h30 (de Brasília). O atacante Roger, reforço para 2017 e que deve ser titular no duelo, exaltou a boa preparação do elenco antes das competições oficiais.

“Acho que a gente consegue chegar um pouco mais em forma. Claro que ainda não é a ideal, mas estamos nos aproximando. Temos os primeiros jogos agora, mas acredito que na estreia da Libertadores estaremos 100%”, declarou o centroavante, ex-Ponte Preta.

Sobre o período de treinos realizados no Espírito Santo, incluindo amistoso diante do Rio Branco-ES, o experiente jogador foi enfático ao exaltar a importância dos dias de trabalho. “Muito bom esse tempo aqui em Domingos Martins. Todo saíram ganhando, jogadores, comissão técnica. O amistoso foi importante”, explicou.

No Botafogo, Roger espera repetir a boa temporada de 2016, na qual fez bom Paulista no Red Bull, sendo o artilheiro da competição, com 11 gols. Ao fim do estadual, foi contratado pela Ponte Preta, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro.