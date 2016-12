Montillo faz esgotar camisas número 7 na loja do Botafogo

A principal contratação do Botafogo para a temporada de 2017 parece contar com a plena aprovação da torcida. Depois do anúncio oficial da chegada por empréstimo do meia Montillo, o número 7, que será utilizada pelo argentino, se esgotou nas lojas oficiais do clube.

Para adquirir o manto que será usado pelo jogador que vem para sua terceira passagem no futebol brasileiro, depois de defender Cruzeiro e Santos, o torcedor tem que pagar por três itens separadamente: A camisa (R$ 249,50) e a estampa do número (R$ 24,90) e do nome do atleta (R$ 19,90). Acontece que a estampa do número 7 esgotou.

A loja oficial do Glorioso confirmou que pediu uma nova remessa de estampas, mas não definiu quando elas estarão disponíveis. Além de servir para numerar Montillo na próxima temporada, o número 7 é especial para o Botafogo: foi eternizado por Garrincha, o maior ídolo da história alvinegra.