Minha vontade sempre foi ficar no Botafogo, afirma Victor Luís

Victor Luís, lateral do Palmeiras que está emprestado para o Botafogo, deu uma entrevista coletiva após o primeiro treino do time carioca no China Park, em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde o Fogão realizará a sua pré-temporada. Durante a conversa com os jornalistas, o jogador de 23 anos comemorou a sua permanência no Glorioso.

“Minha vontade sempre foi ficar. Antes de acabar o campeonato recebi propostas de outras equipes, mas falei que não conversaria com nenhuma outra equipe antes de resolver com o Botafogo, um time que me respeitou como profissional e pessoa também. Graças a Deus isso aconteceu. Conversei com minha família e isso também pesou na decisão de ficar”, comentou o lateral esquerdo, que demorou para conseguir a renovação do empréstimo.

Victor Luís também falou da pré-temporada, que tem como foco preparar os comandados de Jair Ventura para a Copa Libertadores, e se disse grato pela negociação de permanência ter sido concretizada.

“Tenho só que agradecer a Deus por tudo ter sido resolvido e a boa intenção de ambas as partes pela permanência. Fiquei muito feliz que tudo isso foi resolvido e por estar fazendo essa pré-temporada aqui no Botafogo”, disse ele. “É nossa oportunidade. Não podemos deixar de dar um pique. O tempo é curto, mas é nele que temos que deixar tudo em ordem para buscarmos a vitória. Nunca reclamei desse negócio de pré-temporada. Aqui a estrutura é super boa, além de ser bom para esses que estão chegando agora. Uma boa aproximação para o grupo é importante para nos fortalecermos ainda mais. Por isso que estamos aqui, para nos conhecermos cada vez mais dentro e fora de campo também. Saber como o companheiro gosta de jogar, em que lugar vai aparecer em campo. É para nos conhecermos para desempenharmos o melhor papel”.

Além disso, o lateral falou sobre o planejamento da temporada e sobre o sonho de defender a Seleção Brasileira.

“É difícil o jogador falar que não quer jogar. Se me perguntar, eu digo que vou em todas as partidas (risos). Mas isso é o Jair quem vai decidir juntamente com a comissão técnica. Nosso preparador físico vai saber o que é melhor fazer nesse começo. Acho que temos esses profissionais qualificados para lidar com essa situação. Nós jogadores também estamos preparados”, afirmou o jogador. “A minha fé é muito grande e dando o meu melhor a cada dia, fazendo bons jogos, com certeza posso ser visto como qualquer um que está jogando. Claro que criamos uma expectativa e se isso acontecer vou ficar muito feliz”, completou.