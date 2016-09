Médico do Botafogo atualiza situação de atletas lesionados do elenco

O Botafogo vive uma fase difícil em relação a lesões de atletas de seu elenco. Após perder o lateral direito Luis Ricardo, que sofreu uma grave lesão na vitória sobre o Grêmio, no último domingo, o Alvinegro também recebeu a notícia de que não poderá contar com o volante Fernandes, que também teve uma contusão séria, que foi revelada nesta segunda-feira. Em um momento de extrema lamentação e apreensão do torcedor botafoguense, o coordenador médico do clube, Dr. Luiz Fernando Medeiros, concedeu entrevista coletiva para atualizar a situação dos atletas contundidos da equipe carioca.

Sobre Luis Ricardo, o médico deu mais detalhes sobre a lesão sofrida no tornozelo esquerdo. “O Luis Ricardo sofreu uma fratura do tornozelo, tecnicamente falando uma ruptura bimaleolar. Independentemente dos quesitos técnicos é uma fratura grave e precisou de tratamento cirúrgico, que foi feito ontem mesmo. Preferi fazer ontem mesmo para termos uma condição melhor de fazer a cirurgia. A lesão é grave, mas deverá se recuperar no prazo de três ou quatro meses, o que encerra o ano para ele”, afirmou o médico, que foi o responsável pela cirurgia do atleta.

Luiz Fernando Medeiros também atualizou a situação vivida pelo volante Fernandes, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. “O Fernandes sofreu uma entorse grave no tornozelo e fará uma exame de imagem hoje. Não me parece cirúrgica, mas ficará um bom tempo afastado. O tornozelo está bem inchado, não treinará nessa semana, fará tratamento e a partir da próxima semana teremos uma posição mais fiel do prazo de recuperação”, disse, sem revelar o tempo de recuperação do jogador.

O médico encerrou falando sobre o prazo de recuperação do meia Rodrigo Lindoso, que sofreu uma lesão muscular na coxa, sem grande gravidade. “O Lindoso sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, está em tratamento e calculamos que entre duas ou três semanas ele estará de volta”, declarou.

Boa notícia na recuperação do goleiro Jefferson – Apesar das notícias tristes do início da semana, nem todas as novidades do departamento médico são negativas para o Botafogo. Ao contrário dos outros três atletas, o goleiro Jefferson, que se recuperou de uma cirurgia no tendão do tríceps, retornou aos treinamentos com o restante do elenco nesta segunda-feira.

“A boa notícia é que vocês verão o Jefferson treinando com o grupo, e embora não esteja em condições de jogar, não há um prazo para isso, vão ver que ele está mais próximo de ajudar seus companheiros. Bem dentro do prazo que tínhamos previsto. Esperamos que logo ele esteja em campo”, completou.

O Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, às 16 horas, quando recebe o Fluminense, no Estádio Luso-Brasileiro. O clássico carioca será válido pela 23ª rodada do torneio nacional.

