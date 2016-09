Lateral credencia Botafogo como “patinho feio” do Campeonato Brasileiro

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

De candidato ao rebaixamento no início do Campeonato Brasileiro a time na briga pelo G4 da competição. Essa está sendo a história do Botafogo neste campeonato. Depois da vitória por 2 a 0 contra o Cruzeiro, o time do técnico Jair Ventura subiu para a oitava posição.

“As pessoas sempre falam negativamente do Botafogo. Cheguei no inicio do ano e só vejo as pessoas falando mal. Nunca vi isso. Mas o patinho feio está chegando. Estamos focando no nosso objetivo. Depois de fugir do Z4, vamos sim pensar em G4. Mas temos que fazer por onde”, disse Diogo Barbosa em entrevista coletiva.

O lateral esquerdo, que vem sendo um dos destaques do Fogão na competição, mostrou confiança no técnico Jair Ventura, criticado por parte da torcida quando assumiu o comando na equipe carioca.

“No início, a torcida ficou meio desconfiada por não conhecer o Jair. Mas nós sabíamos da qualidade dele. O Jair é um cara que conhece muito de tática e estuda bastante. Ele treina muito a parte tática, pequenos detalhes que têm nos ajudado muito a vencer. Tenho certeza que ele é um cara fundamental para a nossa evolução na competição”, comentou.

Na oitava posição, o Fogão recebe o Santos no estádio Luso-Brasileiro, na próxima quarta-feira, para tentar manter o bom ritmo no Brasileirão. “Aqui pensamos passo a passo, em fazer os pontos necessários para fugir do Z-4. Quando fizermos esses pontos, aí sim podemos pensar em algo maior. É um jogo importante, contra uma grande equipe, em casa. É um jogo fundamental. Esperamos que a torcida vá nos apoiar. Queremos mais gente. Queremos o apoio da torcida, que com certeza vai nos ajudar”, finalizou.

Recomendado para você