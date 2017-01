Jonas é apresentado no Botafogo e se dispõe a jogar em várias posições

O lateral Jonas foi apresentado no Botafogo, nesta sexta-feira, e falou sobre sua versatilidade, já que atua em mais de uma posição. Para o ex-jogador de Coritiba, Vitória e América-MG, entre outros clubes, esse é um dos trunfos para ganhar lugar no time de Jair Ventura.

“O Jair já disse que eu poderia atuar em outras posições. No Vitória, joguei de lateral, volante e zagueiro. Quero mesmo estar em campo”, explicou o atleta, de 29 anos, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo rebaixado América-MG.

Em sua posição de origem, a lateral direita, Jonas deve ter Luis Ricardo, que ficou afastado por lesão no segundo semestre de 2016, como grande concorrente. Alemão, que atuou algumas vezes na ausência do titular, foi para o Internacional.

“Espero que o Luis Ricardo se recupere o mais rápido possível para que a gente tenha uma briga sadia. Começo de titular, mas infelizmente por conta a essa situação do Luis Ricardo”, afirmou.

Sobre o grande objetivo do Botafogo na temporada, a Libertadores, o lateral brincou. “Temos estrangeiros no elenco e eles vão ensinar a catimba”, disse, com bom humor, Jonas.

Apresentado, o jogador já deve estar em campo no próximo domingo, em Cariacica, para o amistoso entre Botafogo e Rio Branco-ES, que servirá como teste para o Campeonato Carioca e, principalmente, para os duelos eliminatórios contra o Colo-Colo, do Chile, pela Libertadores.