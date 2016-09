Jogadores ressaltam força do elenco após vitória contra o Cruzeiro

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O Botafogo manteve o bom momento no Campeonato Brasileiro ao bater o Cruzeiro fora de casa e emplacar a terceira vitória seguida. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 35 pontos e estão na parte de cima da classificação, mais próximos do G4 que da degola. O atacante Rodrigo Pimpão exaltou o triunfo em Belo Horizonte e a força do elenco carioca.

“Sabemos da importância de vencer um jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Camilo fez mais um belo gol, o Canales entrou e fez também. Isso mostra o poder da nossa equipe. Quem está entrando está correspondendo. E isso nos dá força para o restante do campeonato”, disse Pimpão.

O lateral esquerdo Victor Luís, que atuou improvisado no meio, comemorou o bom desempenho do Botafogo. No entanto, o jogador preferiu ainda não colocar um objetivo específico para a equipe no Brasileiro.

“Estou feliz pelos três pontos, pela força da equipe e a garra que foi mostrada até o final. Agora é seguir pensando degrau por degrau na competição. Temos que manter os pés no chão e pensar no próximo jogo”, declarou.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, quando vai receber o Santos, no estádio Luso Brasileiro. Em caso de vitória sobre os paulistas, os alvinegros podem começar a pensar na disputa da próxima Libertadores.

