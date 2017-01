Jair Ventura esboça time titular do Botafogo com novidade na defesa

O técnico Jair Ventura deu mostras neste sábado de como pretende escalar o Botafogo nos primeiros jogos do ano. O treinador promoveu a entrada de Emerson Silva no setor defensivo e fez ajustes táticos na equipe cotada para a estreia no Campeonato Carioca, no próximo dia 25, contra o Madureira.

O zagueiro Emerson perdeu a vaga e foi para o banco de reservas. O time titular contou com Gatito Fernández, Jonas, Carli, Emerson Silva e Victor Luís; Airton, Bruno Silva, João Paulo, Camilo e Montillo; Roger.

A disposição tática manteve uma linha de três volantes no meio-campo, com Montillo e Camilo atuando mais à frente para armar jogadas ofensivas. O centroavante Roger atuará isolado no setor ofensivo.

Alterações foram feitas no time a partir dos 30 primeiros minutos de trabalho. A equipe reserva que Jair Ventura colocou em campo tinha Helton Leite, Marcinho, Marcelo, Renan Fonseca e Gilson; Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense e Matheus Fernandes; Rodrigo Pimpão, Pachu e Sassá.

O elenco voltará aos trabalhos neste domingo. Os jogadores viajam na próxima terça-feira para Domingos Martins, no Espírito Santo, onde finalizarão os trabalhos de pré-temporada.