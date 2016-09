Jair Ventura diz que vitória em BH mostra a força do elenco alvinegro

O Botafogo quebrou um jejum, de 19 anos sem vitórias sobre o Cruzeiro, no Mineirão, o que deixou Jair Ventura muito satisfeito com o desempenho da sua equipe. Para o técnico, o fato de o time ter jogado desfalcado e com algumas improvisações e, mesmo assim, ter alcançado a vitória, mostra a força do elenco alvinegro. “O resultado de hoje mostra a força do grupo, do nosso trabalho, e a importância de todos”, resumiu o treinador do Glorioso.

Na entrevista coletiva, o técnico alvinegro explicou que quem entra na equipe vem dando conta do recado, o que justifica os bons resultados que a equipe vem conseguindo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. “O sonho de todo treinador é repetir a equipe, mas nem sempre é possível. Por isso, é preciso achar a melhor forma de jogar”.

Para a partida diante do Santos, na próxima quarta-feira, Jair Ventura não poderá contar com o zagueiro Joel Carli. O defensor argentino foi advertido com o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Depois que Joel Carli voltou ao time, o Botafogo só conseguiu resultados positivos. Para substituir o capitão, o treinador alvinegro pode optar pela volta de Renan Fonseca, desde que Emerson Santos continue improvisado na lateral direita. Se Diego voltar à lateral, a zaga poderá ser formada por Emerson Santos e Emerson Silva.

O treinador da equipe de General Severiano também vai esperar a avaliação sobre a situação do atacante Sassá que precisou sair no intervalo em função de um desconforto muscular.

