Jair Ventura diz que Botafogo ainda tem condições de reverter a situação

Apesar da grande vantagem obtida pelo Cruzeiro no jogo de ida, o técnico Jair Ventura ainda acredita que o Botafogo tem condições de reverter a situação e conseguir a classificação para a Copa do Brasil na casa do adversário. Na entrevista coletiva, o treinador alvinegro afirmou que o Cruzeiro foi mais feliz ao aproveitar as chances que apareceram durante o jogo. Ventura disse que o Botafogo foi bem melhor no primeiro tempo, mas que o time mineiro acabou alcançando um empate no final. E que no segundo tempo, as coisas não caminharam como ele esperava.

“A classificação é difícil, mas não é impossível. No futebol, várias situações se reverteram”, afirmou o treinador da equipe de General Severiano, que evitou responsabilizar os zagueiros pela derrota. Para Jair, quem perdeu foi o time. Ele evitou comentar o comportamento da torcida que vaiou muito os zagueiros Renan Fonseca e Emerson Santos, durante todo o segundo tempo.

O técnico do Botafogo disse que o grupo não pode ficar remoendo o resultado porque é preciso virar a chave porque, no domingo, tem jogo diante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro: “A torcida tem todo o direito de ficar triste. Nós temos é que trabalhar muito, corrigir os erros e disputar uma grande partida contra o Grêmio”.

Recomendado para você