Jair Ventura confirma time misto contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil

O técnico Jair Ventura confirmou que o Botafogo não utilizará força máxima para o duelo desta quarta-feira, às 21h45, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A missão é praticamente inviável: vencer por, no mínimo, quatro gols de diferença após a derrota por 5 a 2 na ida.

“Mesmo que seja um time alternativo, será um time forte. Não adianta a gente ser campeão da Copa do Brasil e cair para a Série B”, disse o técnico, que apesar da dificuldade em reverter a vantagem cruzeirense não joga a toalha.

“O objetivo tem que ser a vitória. Sabemos da dificuldade de fazer muitos gols, mas enquanto tivermos chances vamos acreditar”, falou Jair. “A gente vai buscar os gols de maneira natural, calma, organizada. Vamos sentir o jogo e ver o que é possível”.

Jair comandou um treinamento em General Severiano na manhã desta terça antes da viagem para Belo Horizonte. Com grande parte dos titulares poupados, o treinador esboçou o time reserva que deve mandar a campo contra o Cruzeiro. As dúvidas ficam no ataque, onde Rodrigo Pimpão e Luis Henrique disputam vaga, e no companheiro de Renan Fonseca na zaga.

O provável botafogo para o confronto contra o Cruzeiro tem: Sidão; Diego, Renan Fonseca, Emerson Silva (Emerson) e Victor Luís; Diérson, Lindoso, Bruno Silva, Leandrinho e Salgueiro; Rodrigo Pimpão (Luís Henrique).

