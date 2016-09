Jair explica opção por time misto diante do Cruzeiro

O Botafogo enfrentou o Cruzeiro com uma equipe mista e acabou eliminado da Copa do Brasil. Para o técnico Jair Ventura, a opção de poupar alguns titulares foi baseada na objetividade. Como o time alvinegro foi goleado por 5 a 2 no jogo de ida, as chances de classificação eram remotas, e o treinador achou melhor poupar alguns titulares para a sequência do Campeonato Brasileiro. Acabou derrotado novamente, desta vez por 1 a 0.

“Sei da importância da Copa Brasil, mas, pelo resultado do primeiro jogo, decidimos priorizar o Brasileiro. A partir desse momento, poupamos alguns jogadores, os que estavam com mais minutagem para evitar lesões, perder mais jogadores”, comentou Jair.

O treinador do Alvinegro carioca ainda reconheceu que o time sentiu a falta do entrosamento e não conseguiu fazer uma grande partida. “Agora, temos só uma competição. Vamos com força máxima no Brasileiro”, mirou.

Sidão deve renovar

O contrato do goleiro Sidão será encerrado em 31 de dezembro, mas as boas atuações fizeram a diretoria decidir renovar o contrato do jogador, mesmo com o retorno de Jefferson, titular absoluto e em fase final da recuperação de cirurgia no braço esquerdo.

Sidão está emprestado pelo Grêmio Osasco Audax, e a diretoria do clube paulista já foi procurada para discutir o assunto. O goleiro confirmou que está interessado em permanecer no clube de General Severiano.

