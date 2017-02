Jair comemora “resultado importante”, mas lamenta lesões

O técnico Jair Ventura lamentou as lesões sofridas por jogadores do Botafogo durante a maior partida diante do Olimpia. O técnico alvinegro disse que a saída do meia Montillo, no início da partida, prejudicou todo o esquema montado para o jogo. Na entrevista coletiva, Jair disse que quando se perde um jogador importante como o meia argentino, é preciso se reinventar.