Herói, Gatito Fernández dedica classificação a lesionados

O Botafogo conquistou a vaga para a Fase de Grupos da Libertadores ao vencer o Olímpia nos pênaltis, nesta quarta-feira, em Assunção. O herói da partida foi o goleiro Gatito Fernández, que entrou no segundo tempo na vaga do lesionado Helton Leite e defendeu três penalidades dos paraguaios. O arqueiro dedicou a classificação ao companheiro e aos demais jogadores que não puderam viajar com a delegação.

“Claro que eu não queria entrar nessa situação. Acreditava na gente, fui abraçar o Helton que foi um reforço grande. O Montillo ficou em casa, o Jefferson, o pessoal que está no departamento médico. Esse grupo é muito forte. O cara que entra tem que dar conta dessa situação”, disse.

O Botafogo se classificou para o grupo 1 da Libertadores, ao lado do atual campeão Atlético Nacional-COL, Barcelona de Guayaquil-EQU e Estudiantes-ARG. A estreia dos alvinegros na Fase de Grupos será contra os argentinos, ainda sem data definida.