Emerson aprova improvisação e se dispõe a continuar atuando na lateral

O Botafogo vem tendo uma grande surpresa em sua equipe titular nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Após perder Luís Ricardo por lesão, o Alvinegro teve que improvisar o jovem zagueiro Emerson na lateral direita e o jogador vem dando conta do recado, apresentando atuação sólidas no setor. Feliz com o bom momento, o atleta comemorou a boa fase e revelou que o técnico Jair Ventura já o havia colocado na posição quando treinava nas categorias de base.

“Já havia trabalhado com o professor Jair na base e feito essa função. Ele sabe o que está fazendo. Estou tentando ajudar da melhor maneira. Estou deixando meu máximo em campo. Acho que estou me saindo bem. Mas o mais importante é somar com o restante do grupo e ajudar o time a vencer jogos”, declarou Emerson.

O jogador também afirmou que está disposto a seguir atuando na lateral direita, já que isto vem fazendo com que ele ganhe espaço no time. “Me coloco à disposição para continuar na lateral. Quero estar ali no bolo. Podendo ajudar, claro que vou jogar onde for preciso. Durante o jogo, tendo a oportunidade de chegar na frente, vou atacar. Não é porque sou defensivo que vou abrir mão disso. Depende do termômetro do jogo”, analisou.

Apesar da titularidade nos últimos jogos, Emerson pode não começar na equipe principal no jogo desta quarta-feira, diante do Cruzeiro, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Isto porque o técnico Jair Ventura deve mandar a campo um time misto, já que está priorizando a disputa do Campeonato Brasileiro e terá que reverter um placar de 5 a 2 feito pelo Cruzeiro no duelo de ida. Com isso, o jovem zagueiro deve ficar no banco de reservas, brigando por uma possível vaga com Emerson Silva em sua posição de origem, no miolo de zaga.

