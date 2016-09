Diego se anima com chance de ganhar sequência no Botafogo

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Uma parte considerável do elenco do Botafogo vem das categorias de base do clube. Mesmo que alguns estejam só integrando o plantel, outros já estão assumindo a titularidade. É o caso do lateral direito Diego, que subiu dos juniores em 2015. O jogador já chegou a entrar como titular, mas desta vez terá sua maior sequência, já que Luis Ricardo se machucou e só retornará em 2017. Sua segunda chance de mostrar que pode assumir o posto do lesionado será diante do Cruzeiro, no Mineirão, domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, depois de ter atuado contra o Fluminense.

Leia mais:

Botafogo também deve perder Aírton contra o Cruzeiro

Neilton descarta revanche por 5 a 2 contra o Cruzeiro: “1 a 0 é goleada”

Mesmo chateado pelo companheiro de equipe, o lateral garantiu que já sabe como lidar com a responsabilidade. “No momento da lesão do Luis, eu estava aquecendo. Vi de perto. Fiquei muito sentido por ele. Era um dos melhores jogadores do campeonato, líder em assistências do nosso time. Mas as oportunidades aparecem assim, quando a gente menos espera. Infelizmente foi em cima de um fatalidade, mas aconteceu. Agora é bola pra frente. Estou preparado”, afirmou.

Aos 20 anos, Diego está em sua segunda temporada com a equipe profissional do Botafogo. No ano passado, ele chegou a atuar em alguns jogos pela Série B. Somadas com as deste ano, o jogador esteve presente em 24 partidas do elenco alvinegro.

O defensor também revelou que o resto do grupo já lhe passou bastante confiança e tranquilidade para que pudesse desempenhar bem o seu papel em campo. Ele contou um pouco de sua primeira experiência como titular na rodada passada. “Foi logo em um clássico, né? Mas futebol é assim mesmo. Nessas horas que o jogador precisa provar o seu valor. Quando entrei em campo encarei com naturalidade. Lembrei da minha estreia como titular, fora de casa, contra o Sampaio Corrêa. Na época, era considerado um jogo difícil. Então me apeguei a isso. Todo os jogadores me passaram confiança. Depois do jogo, falaram que fui bem. Agora é dar sequência”, disse.

Focado em fazer uma boa campanha, Diego chegou a projetar o restante da temporada e destacou a fase de regularidade que o time está vivendo. “O começo foi um pouco difícil, perdemos pontos bobos. Mas no segundo turno estamos bem, mais ligados. E já nos distanciamos da zona de rebaixamento. Agora, é continuar pensando jogo a jogo para seguir subindo na tabela. Domingo já temos um jogo difícil, contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro. Vamos entrar determinados a conseguir mais três pontos”, finalizou.

Recomendado para você