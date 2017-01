Destaque do Botafogo, Camilo comemora convocação para a Seleção Brasileira

O meia Camilo foi convocado para a Seleção Brasileira, nesta quinta-feira, para o amistoso contra a Colômbia, no estádio Nilton Santos. O jogador foi comunicado durante o treino alvinegro em Domingos Martins (ES).

Após o trabalho, Camilo exaltou a convocação do técnico Tite e agradeceu ao Botafogo pela chance recebida na Seleção.

– Não tenho palavras para descrever este sentimento. É um sonho realizado. Esta é uma camisa que já levou tantos jogadores para a Seleção Brasileira e sou mais um a conquistar este objetivo. Tenho uma gratidão enorme pelo Botafogo, só tenho a agradecer ao clube, ao técnico Jair Ventura pelo trabalho, por proporcionar eu poder mostrar meu futebol – disse.

O meia comemorou o fato do amistoso ser disputado na casa alvinegra e destacou a vontade marcar de balançar as redes.

– Não posso perder o foco na preparação. Sei que será um ano muito importante para o Botafogo. Só que atuar pela Seleção Brasileira na nossa casa, terá um sabor especial e vou fazer de tudo para marcar um gol – declarou.

Por fim, Camilo não esqueceu do tema principal da partida e lembrou do período em que esteve na Chapecoense. No entanto, o jogador salientou que vai entrar em campo feliz por estar com a camisa da Seleção.

– Será especial vestir a camisa da Seleção Brasileira, mas sabemos que será por uma causa maior. A tragédia da Chapecoense marcou todos nós, eu atuei com vários dos jogadores. Vou tentar aproveitar o máximo e me sentir feliz – comentou.

A partida entre Brasil e Colômbia será na próxima quarta-feira, no estádio Nilton Santos. No mesmo dia, o Botafogo vai fazer sua estreia no Campeonato Carioca, contra o Madureira, em Moça Bonita. Por isso, Camilo será desfalque certo para o técnico Jair Ventura, que ainda pode poupar outros titulares visando o duelo contra o Colo Colo-CHI, pela Libertadores.