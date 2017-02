Botafogo treina pela primeira vez no Chile sem a presença de Camilo

O Botafogo realizou nesta segunda-feira o primeiro treino em território chileno. A atividade, que foi realizada no CT da Universidad de Chile, em Santiago, não contou com a presença do meio-campista Camilo.

O armador, considerado um dos principais atletas do Botafogo, foi poupado das movimentações por sentir dores musculares. Ele é acompanhado de perto pela comissão técnica, mas não causa preocupações para o decorrer da semana.

O técnico Jair Ventura optou por fechar a primeira parte do treino. O interesse da imprensa chilena no treino foi grande. Diversas equipes de filmagem e texto estavam no local para acompanhar as movimentações.

O Botafogo encara o Colo Colo na próxima quarta-feira, no Estádio Monumental, em jogo que vale a presença de uma das equipes na terceira fase da Copa Libertadores. O primeiro duelo terminou com uma vitória por 2 a 1 dos cariocas, no estádio Engenhão. Um empate garante a classificação dos alvinegros.