Botafogo também deve perder Aírton contra o Cruzeiro

O Botafogo iniciou na manhã desta sexta-feira a sua preparação para o duelo contra o Cruzeiro no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura viu aumentar ainda mais a lista de problemas médicos e pode perder mais um importante titular contra a Raposa. Trata-se do volante Aírton, que não trabalhou com os demais companheiros por conta de dores na coxa esquerda.

Aírton parecia bem chateado com a situação, tanto que quando perguntado se iria jogar, ao passar pelos jornalistas, respondeu que não sabia. O jogador se juntou no departamento médico ao goleiro Jéfferson, ao lateral-direito Luis Ricardo e aos volantes Fernandes e Rodrigo Lindoso, todos de fora do jogo de domingo.

Quem também não participou da atividade foi o zagueiro Joel Carli, o volante Dudu Cearense e o atacante Sassá, ambos se queixando de cansaço muscular. Porém, os dois deverão estar à disposição para o jogo de domingo. O principal problema será mesmo a ausência de Aírton, pois, sem Lindoso e Fernandes, o técnico do Botafogo terá apenas Diérson como volante. Outra opção seria tornar o time mais ofensivo, com a entrada do meia Leandrinho, mas a ideia não é vista com bons olhos para um duelo complicado como visitante. Outra opção, que surge com força, é improvisar o lateral-esquerdo Victor Luís.

Sem ter uma definição em relação ao time que vai a campo e com tantos desfalques no treino, Jair Ventura deixou para este sábado a definição da formação que vai a campo. Hoje, o esboço de time para domingo teria: Sidão, Diego, Joel Carli, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Victor Luís (Diérson), Dudu Cearense, Bruno Silva e Camilo; Neilton e Sassá.

O atacante Luis Henrique foi liberado do treino para poder tirar carteira de motorista, pois completou 18 anos. O jogador, com contrato somente até o fim do ano, pode ser emprestado ao Atlético-PR. A negociação, porém, ainda não está simples de ser resolvida. O jogador é empresariado pelo atacante Sávio, ex-Flamengo.

O elenco do Botafogo volta aos treinos na manhã deste sábado e depois a delegação embarca para Belo Horizonte. Com 32 pontos conquistados, o Botafogo busca mais uma vitória para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

Fora de campo a diretoria segue estudando a contratação de um lateral-direito para a vaga de Luis Ricardo, que não vai mais jogar esse ano. O nome do veterano Maicon, ex-Seleção Brasileira e que estava no futebol italiano, foi oferecido, mas ainda é rejeitado porque os dirigentes buscam uma opção mais barata. Atletas que estão se destacando na Série B estão sendo analisados pelos dirigentes.

