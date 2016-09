Botafogo perde Luís Ricardo, está cheio de problemas e procura lateral

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

O técnico do Botafogo, Jair Ventura, recebeu uma péssima notícia na manhã desta segunda-feira. Ele não poderá mais contar com o lateral-direito Luis Ricardo para o restante da temporada. O jogador, que foi substituído no segundo tempo da vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, foi operado em uma clínica da Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ) após ter sido constatada uma fratura no tornozelo esquerdo.

Luis Ricardo vinha atravessando um dos melhores momentos de sua carreira e fez uma grande partida contra o Grêmio, inclusive fazendo o cruzamento para o golaço de Camilo, que abriu caminho para a vitória sobre os gremistas. Sem ele, Jair Ventura vai precisar apelar para o jovem Diego, revelado nas categorias de base do Botafogo, para o clássico contra o Fluminense na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Arena Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Eu sempre procuro motivar os jogadores do elenco do Botafogo, mesmo aqueles que não estão sendo utilizados, pois a qualquer momento a oportunidade pode aparecer. Na semana passada o Diego estava de cabeça baixa no treino e uma semana depois ele passa a ser opção concreta para ir a campo e nos ajudar ainda mais”, lembrou Ventura.

Além de Diego, o clube conta ainda com Marcinho, outra opção revelada nas categorias de base do elenco e que vem trabalhando com os juniores na reta final do Campeonato Brasileiro da categoria.

Com pouco tempo para se movimentar, já que as incrições para o Brasileirão terminam na próxima semana, o Botafogo ainda tenta contratar um lateral-direito. Porém, existem poucas opções, uma vez que a janela de transferências internacionais chegou ao fim e a maioria dos atletas completaram sete jogos por seus times no Brasileirão, o que impede uma transfrerência. Os olhos do clube se voltam para a Série B e novidades podem acontecer nos próximos dias.

Luis Ricardo se soma a uma série de problemas para o jogo de quarta-feira. O zagueiro Emerson Santos foi advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e cumpre suspensão, enquanto que o volante Fernandes deixou a partida diante dos gremistas com entorse no joelho esquerdo e está vetado.

Com dores na coxa direita, Rodrigo Lindoso, o reserva imediato, será observado. Diego vai assumir a lateral direita e Emerson Silva deverá ser o companheiro de zaga de Joel Carli. A boa notícia é a volta do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que cumpriu suspensão contra o Grêmio e vai ocupar o lugar de Victor Luís. Outro que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão é o meia Leandrinho.

Nesta terça-feira o elenco do Botafogo volta a treinar na parte da manhã e Jair Ventura deverá definir a escalação. Em seguida começa o período de concentração para o clássico contra o Flu.

