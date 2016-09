Botafogo espera forte pressão do Vitória; Alemão aparece no BID

Vídeos destaque Com boa atuação diante do Cruzeiro, Denis fala do momento do São Paulo

O Botafogo deu sequência, na manhã desta sexta-feira, à preparação para o duelo contra o Vitória no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa dos botafoguenses é que o adversário tente pressionar desde os primeiros minutos, pois vai contar com o apoio da torcida e porque ganhou novo ânimo com o triunfo de 1 a 0 sobre o Internacional, no Rio Grande do Sul.

“O Botafogo vai encontrar muita dificuldade, principalmente nos primeiros minutos, pois o Vitória vai querer pressionar bastante em busca de um gol. Eles estão animados pela troca na comissão técnica. Portanto, vamos precisar conter isso, mas sem ficarmos acuados em nosso campo”, destacou o técnico Jair Ventura.

O goleiro Sidão, que quase empatou o jogo contra o Santos com um chute de bicicleta no fim, segue a mesma linha de raciocínio do comandante alvinegro.

“O Vitória está animado por conta do bom resultado contra o Internacional e vai jogar em casa, contando com o apoio de sua torcida. Portanto, precisamos ter o máximo de cuidado para não sermos surpreendidos. Eles vão partir com tudo em busca da vitória e a torcida vai empurrar. O Botafogo vai precisar de equilíbrio para conseguir lidar com essa situação e encontrar o momento certo de tentar ganhar a partida”, avaliou o arqueiro.

Para este compromisso contra o Rubro-negro, o Botafogo perdeu o volante Bruno Silva, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Diérson deve ser escolhido como o substituto. O zagueiro Joel Carli retorna de suspensão e entra no lugar de Renan Fonseca. Com lesão na coxa direita, o artilheiro Sassá segue de fora, por tempo indeterminado. Assim, o chileno Gustavo Canales ganha nova oportunidade de liderar o ataque botafoguense.

Apesar de não confirmado, um esboço de time teria: Sidão, Emerson Santos, Joel Carli, Emerson Silva e Diogo Barbosa; Diérson, Dudu Cearense, Víctor Luís e Camilo; Neilton e Gustavo Canales. Neste sábado os jogadores treinam pela manhã em General Sevriano e depois a delegação segue para a capital baiana.

ALEMÃO: O lateral-direito Alemão, contratado após se destacar no Bragantino, participou do treino desta sexta-feira, teve a documentação regularizada na CBF e será relacionado para a partida, mas deverá começar no banco de reservas.

“Estávamos com o grupo completo, perdemos o Luis Ricardo, com uma semana para conseguir outro atleta. O mercado é difícil. Dentro de todos os nomes que estudamos o mais viável foi o Alemão. Tenho certeza que vai nos ajudar”, disse Jair Ventura, lembrando da lesão de Luis Ricardo e deixando claro que vai colocar o reforço no banco de reservas, improvisando o zagueiro Emerson Santos mais uma vez no setor.

O treinador agiu com cautela ao falar de um possível desprestígio com Diego, lateral revelado nas categorias de base do Botafogo.

“Faz parte do futebol. A gente conversa sempre. Ele tem que entender o momento. O Alemão também não chega escrito no contrato que ele será titular. A briga deles será no campo, ali que eles vão ganhar a posição nos treinos. Vai jogar comigo que estiver no melhor momento”, completou.

