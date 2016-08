Botafogo descarta abatimento após derrota e mira futuro

A derrota de 1 a 0 para o Atlético-PR, na noite da última segunda-feira, interrompeu o bom momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro e tirou a invencibilidade do técnico Jair Ventura. Porém, ninguém no Glorioso acredita que o resultado possa causar abatimento no elenco, pois existe um sentimento em comum de que o time não jogou mal, poderia ter empatado e sofreu demais com a grama sintética da Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

“Não podemos ser hipócritas e falar que a grama sintética em nada atrapalhou o resultado, pois o Sassá perdeu dois gols que normalmente não perderia. Levamos um gol aos sete minutos com a bola viva em campo. Sei do que estou falando. Mas não vamos nos abater porque estivemos bem e lições sempre são tiradas para os próximos compromissos. O Botafogo vai seguir buscando evolução e crescimento na temporada”, avisou Jair Ventura.

O goleiro Sidão concorda. “O Botafogo poderia ter tido uma melhor sorte, mas não podemos mais mudar o resultado deste confronto e temos que pensar no que está por vir. Nós temos condições de seguir em crescimento, evoluindo e conseguindo os bons resultados que vínhamos atingindo. Respeitamos demais nossos adversários, mas podemos enfrentar qualquer um de igual para igual”, disse o arqueiro.

O próximo compromisso do Botafogo será já nesta quinta-feira, às 20h(de Brasília), diante do Cruzeiro, na Arena Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ), pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para este jogo, o volante Aírton, com dores lombares, e o atacante Neilton, que torceu o tornozelo esquerdo, são dúvidas. Ambos deixaram o jogo contra o Furacão antes do fim e a definição acontece no treino desta quarta-feira pela manhã, que antecede ao período de concentração. Isto porque o trabalho desta terça-feira foi apenas de regeneração.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Glorioso volta a campo no domingo, às 18h30(de Brasília), quando enfrentará o Grêmio, também na Arena Botafogo, em jogo reprogramado ainda do primeiro turno. Para este compromisso, Jair Ventura não terá o lateral esquerdo Diogo Barbosa e nem o meia reserva Leandrinho, já que ambos foram advertidos com o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-PR e terão que cumprir suspensão. Victor Luis deve assumir a lateral esquerda.

O Grêmio chegou a solicitar o adiamento da partida por ter o goleiro Marcelo Grohe e o zagueiro Geromel com a Seleção Brasileira, e o atacante Miller Bolaños com a seleção equatoriana, todos na disputa das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia. A CBF, porém, não acatou a solicitação dos gaúchos. Com 26 pontos conquistados, o Botafogo segue fora da zona de rebaixamento, ocupando a 13ª colocação.

