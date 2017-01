Após Montillo e Roger, Botafogo apresenta o goleiro Gatito Fernández

O Botafogo segue a rotina de apresentações dos novos jogadores para 2017. Depois do meia Montillo e do atacante Roger, nesta sexta-feira foi a vez do goleiro paraguaio Gatito Fernández, ex-Figueirense.

O arqueiro chega para disputar a posição deixada por Sidão, que se transferiu para o São Paulo. Seu principal concorrente será Jefferson, que ainda se recupera de problemas físicos. Mesmo com chances de não ser titular, o paraguaio exaltou a oportunidade de defender os cariocas.

“Sei do Jefferson, um ídolo do clube. Se tiver a chance de jogar, vou dar o meu melhor. Era o que estava procurando desde que cheguei no Brasil. Fui feliz por onde passei, mas o jogador sempre busca algo a mais. Estou feliz por chegar a um time de tradição, história e grande torcida”, afirmou Gatito, que, além do Figueirense, passou pelo Vitória no futebol nacional.

Sobre a possibilidade de jogar a Libertadores, o paraguaio também mostrou animação. “A Libertadores é uma das competições mais importantes e vamos pegar um time como o Colo Colo, grande do Chile. Mas o Botafogo também é grande. Vamos batalhar para ir o mais longe possível”, enfatizou.

Gatito fez boa temporada no Figueirense em 2016, apesar do rebaixamento do time catarinense no Campeonato Brasileiro. Graças ao bom desempenho, chegou à seleção paraguaia. Sua intenção é brilhar no Rio de Janeiro para seguir sendo lembrado pelo técnico Francisco Arce.

“A ideia do jogador é sempre estar na seleção do seu país, representá-lo. É só me preparar para a oportunidade. Começo de temporada é sempre um pouco mais difícil”, finalizou Fernández.