Após goleada, defesa fica na berlinda e Jair pode mudar o Botafogo

A goleada de 5 a 2 para o Cruzeiro, que praticamente decretou a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, não estava nos planos e acabou sendo um golpe forte sobre os comandados do técnico Jair Ventura. Porém, nenhum setor foi tão questionado quanto o defensivo. Isso porque, em pelo menos três tentos cruzeirenses os zagueiros acabaram prejudicando o Glorioso.

Após o time marcar o primeiro gol, Renan Fonseca cometeu um pênalti infantil e viu o Cruzeiro empatar. Já o segundo tento cruzeirense foi contra, de Emerson Santos, que acabou cabeceando a bola contra o próprio arco. Por fim, no último gol, Renan Fonseca e Emerson Santos bateram cabeças, atrapalhando inclusive o goleiro Sidão. Diante deste cenário, Jair Ventura teve que se posicionar quanto à defesa.

“Não foi apenas a defesa que perdeu, mas todo mundo aqui perdeu. Quando o time perde, todos perdem e quando o time ganha, todos ganham. Foi um placar atípico, algo que fugiu da normalidade. Temos agora que projetar a sequência do trabalho”, disse Jair, que tem evitado fazer muitas análises individuais dos jogadores para colocar na força do grupo a responsabilidade pelos resultados.

Emerson Santos também não se esquivou de falar sobre os erros do setor. “Eu assumo a minha responsabilidade no gol contra, pois jogador de time grande sabe que não tem o direito de errar. Mas estamos cientes de que podemos melhorar e ainda dar muitas alegrias ao Botafogo”, disse Emerson Santos.

Leia também: Jair Ventura diz que Botafogo ainda tem condições de reverter a situação

Agora, Jair Ventura estuda mudanças para a partida do próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Grêmio na Arena Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo reprogramado válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro argentino Joel Carli, que está na reserva, pode ganhar uma oportunidade entre os titulares, compondo o setor com Emerson Santos e revivendo a dupla que jogou o Campeonato Carioca. Assim, Renan Fonseca ficaria como opção no banco.

Outra mudança, essa já confirmada, será a entrada do lateral-esquerdo Victor Luís na vaga de Diogo Barbosa, que vai cumprir suspensão por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR. Como a sexta-feira foi apenas de um trabalho regenerativo, a definição da formação que vai a campo acontecerá somente no treino previsto para a manhã deste sábado.

