Após derrota em casa, Botafogo quer recuperar pontos na Bahia

A derrota de 1 a 0 para o Santos, na noite de quarta-feira, interrompeu a reação do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu deixar os jogadores do Glorioso abatidos. Isso porque, na visão deles, o time carioca dominou completamente as ações, desperdiçando algumas boas oportunidades de pelo menos empatar o confronto. Justamente por isso que eles planejam recuperar os pontos perdidos no duelo contra o Vitória, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 26ª rodada.

“Infelizmente nós fizemos um grande jogo, mas não conseguimos o resultado positivo. Agora vamos precisar brigar para tentar recuperar esses pontos longe do Rio de Janeiro e a primeira oportunidade é o confronto com o Vitória, que precisa ganhar também porque está lutando contra o rebaixamento. O importante agora é termos consciência de que o tropeço contra o Santos não pode atrapalhar o nosso crescimento na competição”, disse o meia Camilo.

O goleiro Sidão pensa de maneira parecida e ainda reafirmou o pensamento de que a equipe deve pensar jogo a jogo.

“O Botafogo tem condições de recuperar os pontos que perdeu contra o Santos, até porque o resultado final do jogo não expressa o que foi o resultado. Com todo o respeito que o Santos merece, pois tem uma grande equipe e está brigando pela Libertadores, o Botafogo dominou as ações e teve muitas chances desperdiçadas. Temos agora que trabalhar no sentido de recuperar esses pontos já na partida contra o Vitória, que é a próxima”, afirmou o arqueiro, que quase conseguiu empatar a partida no último lance do jogo, quando subiu à área santista e arriscou num bicicleta, defendida pelo goleiro.

Seguindo da mesma linha de raciocínio dos companheiros, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa também lembrou que o jogo de domingo será um teste importante no amadurecimento da equipe.

“Sabemos que jogar na Bahia nunca é fácil contra o Vitória, pois a torcida dá muito apoio e eles pressionam. Mas nós perdemos três pontos que não estavam dentro do nosso planejamento para esse segundo turno e eles podem fazer falta mais na frente. Portanto, o Botafogo precisa ir a campo no domingo com o pensamento de ganhar a partida e começar a recuperar aquela pontuação que ficou para trás”, apontou o defensor.

Para este compromisso o Botafogo não terá o volante Bruno Silva, que foi advertido com o terceiro cartão amarelo diante do Peixe e terá que cumprir suspensão. Diérson e Leandrinho surgem como as principais opções para substituí-lo. Em compensação, o zagueiro argentino Joel Carli, que estava suspenso diante do Santos, volta na vaga de Renan Fonseca. O volante Aírton e o atacante Sassá serão reavaliados pelo departamento médico, mas dificilmente estarão em condições de atuar. Nesta sexta-feira, o elenco treina pela manhã.

