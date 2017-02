Airton sente lesão no cotovelo e é dúvida para a volta contra o Colo-Colo

Depois de um período marcado pela irregularidade, o volante Airton deu a volta por cima no Botafogo e se transformou em um jogador muito importante para o esquema tático do técnico Jair Ventura. Por isso, o treinador ficou muito preocupado com a lesão sofrida pelo jogador, que machucou o cotovelo no final do primeiro tempo da vitória contra o Colo-Colo, pela Copa Libertadores, e não teve condições de continuar na partida.

Durante a entrevista coletiva, o técnico alvinegro se mostrou apreensivo com a situação do atleta e ressaltou a importância que o volante tem no esquema de jogo. Jair nem quer pensar na ausência de Airton no jogo da volta diante do Colo Colo, em Santiago.

“Airton vem fazendo a diferença. Se não puder jogar, vai fazer muita falta”, afirmou o técnico sobre o atleta que anotou o primeiro gol do Fogão na partida.

O volante alvinegro será examinado na manhã desta quinta-feira. Ele será submetido a um exame de imagem para saber da gravidade da contusão, já que existe a possibilidade de o atleta ter sofrido uma fratura, o que poderá inviabilizar sua presença na partida da capital chilena.

Airton, porém, está otimista e, em entrevista ao canal Fox Sports, disse que acredita que terá condições de participar da segunda partida diante do Colo Colo. “Se Deus quiser vai dar (para jogar) sim”.

De qualquer forma, Airton está fora do jogo deste sábado, contra o Macaé, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O técnico Jair Ventura deve poupar os titulares e escalar uma equipe reserva para tentar a primeira vitória na competição. O zagueiro Marcelo, muito elogiado pela comissão técnica, deve ser efetivado na zaga ao lado de Joel Carli, caso o argentino seja liberado para participar da revanche em Santiago.