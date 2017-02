Vaiado na Vila, Donizete é defendido por Dorival: “Vai provar em campo”

Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, neste sábado, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Santos não convenceu os mais de 5 mil torcedores presentes no estádio. Depois de vaias durante todo o duelo, a torcida esperou o apito final para cobrar “mais raça” e afirmar que “Libertadores é obrigação”.

Substituto do lesionado Renato, Leandro Donizete foi um dos principais alvos dos santistas. Contratado junto ao Atlético-MG no final de 2016, o volante, que vem sendo titular desde a partida contra o Red Bull Brasil, até fez um bom primeiro tempo neste sábado, desarmando na defesa e ajudando no ataque, tanto que fez bons passes para Bruno Henrique e Ricardo Oliveira, respectivamente. Mesmo assim, ele não escapou da ira dos torcedores e foi vaiado quando deixou o campo para a entrada de Rafael Longuine. Para o técnico Dorival Júnior, as críticas para o camisa 30 são injustas.

“O Leandro está no mesmo nível dos outros jogadores. Ele iniciou a pré-temporada e em seguida ficou alguns dias afastado. Teve que jogar de repente e topou. Assumiu bem a função do Renato. Ele não tem que provar nada para ninguém. Daqui a pouco eles (torcedores) vão ver o quanto esse rapaz pode ajudar. Sei que ele vai provar isso em campo. Eu não preciso ficar aqui falando aqui. Um cara não fica cindo anos e ganha tudo no Atlético-MG por acaso. Em campo ele vai responder essa desconfiança generalizada. Esse é um problema do Brasil. Nós avaliamos muito rapidamente sem conhecer o profissional. Isso acontece em qualquer área de atuação, não só no futebol”, explicou o comandante.

Com o triunfo sobre o Botafogo-SP, os santistas chegaram aos 10 pontos e ficaram momentaneamente em segundo no grupo D do Paulistão. Porém, com a vitória da Ponte Preta sobre o São Bernardo, também neste sábado, em Campinas, o alvinegro voltou para a terceira posição. Na sétima rodada, o Peixe pega o Corinthians, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera. Para Bueno, a vitória deste sábado dá mais confiança para o alvinegro encarar o clássico diante do Timão.