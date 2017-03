São Paulo visita Botafogo-SP para se aproximar da classificação

O São Paulo visita o Botafogo-SP nesta quarta-feira na tentativa de dar mais um passo rumo à classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Líder do Grupo B, com 15 pontos, o time do técnico Rogério Ceni precisa de mais seis pontos para confirmar sua ida à próxima fase do Estadual, no entanto, não vence há três partidas e vem sofrendo com a fragilidade da defesa. Justamente por isso, o Tricolor vai a Ribeirão Preto com o alerta ligado, já que o adversário é o vice-líder do Grupo A, atrás apenas do Corinthians.

Rogério Ceni não terá importantes jogadores para o duelo desta quarta-feira. Maicon e Rodrigo Caio, considerados titulares da zaga, deverão ficar de fora por problemas físicos. O primeiro ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o segundo trata um edema no joelho esquerdo. Além deles, Cícero é outra dúvida. O volante não treinou nesta semana por conta de um torcicolo. Juntam-se a essa lista o goleiro Sidão, com lombalgia, Buffarini, Pratto e Cueva, todos convocados por seus respectivos países para as Eliminatórias.

O duelo contra o Botafogo-SP se torna ainda mais importante pelo fato de anteceder o clássico Majestoso do próximo domingo, no Morumbi. Uma vitória contra o rival do interior paulista traria confiança para o importante duelo contra o Corinthians. Caso o time do Rogério Ceni vença os rivais alvinegros, a classificação para as quartas de final do Paulistão é assegurada.

“Apesar do trabalho estar sendo bem feito, a gente sabe que temos que melhorar a cada dia para que possamos concretizar logo essa classificação. Mas é pensando a cada jogo, pensando na quarta-feira para que a gente possa ter essa tranquilidade e ir para o clássico tranquilos para fazer um bom jogo em casa”, disse o lateral-direito Bruno.

Do outro lado, o Botafogo espera, enfim, vencer um grande. Após enfrentar Santos e Palmeiras, acumulando derrotas em ambas as partidas, o time de Ribeirão Preto espera fazer do mando de campo uma força extra para superar o rival da capital.

Também esperando confirmar o mais breve possível sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, o Botafogo planeja se impor em casa e aproveitar o momento ruim do Tricolor, que anda sofrendo muitos gols e não vence há três jogos, para levar a melhor.

Para a partida desta quarta-feira o técnico Moacir Júnior não poderá contar com o lateral-esquerdo Fernandinho e o meia Rafael Bastos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

São Bernardo x Ferroviária – O São Bernardo recebe também nesta quarta-feira a Ferroviária, no Estádio Primeiro de Maio, às 19h30 (de Brasília). Lanternas de seus respectivos grupos, as equipes deverão travar um duelo extremamente equilibrado, já que o possível rebaixamento à Série A2 do Paulistão seria considerado uma tragédia pelas diretorias.

Com oito pontos, a Ferroviária precisa mais do que nunca de uma vitória para seguir firme na luta contra o descenso. Diante do São Bernardo, o time do técnico PC Oliveira tentará repetir o desempenho do último domingo, quando conquistou um triunfo surpreendente sobre o Corinthians. Já o São Bernardo quer fazer do mando de campo uma força adicional para também não se complicar na competição.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X SÃO PAULO

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data: 22 de março de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Fabrício Porfírio de Moura e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo

BOTAFOGO-SP: Neneca; Samuel Santos, Filipe, Gualberto e Caio Ruan; Marcão Silva, Bileu, Diego Pituca e Vitinho; Franci e Marcão

Técnico: Moacir Júnior

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Junior Tavares, Lugano, Breno (Douglas) e Bruno; Jucilei, João Schmidt e Thiago Mendes; Lucas Fernandes, Gilberto e Luiz Araújo.

Técnico: Rogério Ceni