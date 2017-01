Santos confirma empréstimo de Fernando Medeiros ao Botafogo-SP

O volante Fernando Medeiros não faz mais parte do elenco do Santos. Sem espaço na equipe titular, principalmente após a chegada do experiente Leandro Donizete, o jovem de 20 anos foi emprestado ao Botafogo-SP para a disputa do Campeonato Paulista.

A comissão técnica deixou claro que ainda conta com Medeiros para o restante da temporada. Porém, como ele não receberia muitas oportunidades entre os titulares, o clube resolveu emprestá-lo para que possa ganhar experiência e retornar bem para as disputas do Campeonato Brasileiro e até da Copa Libertadores da América, caso seja necessário.

No momento, o técnico Dorival Júnior conta com os volantes Renato, Thiago Maia, Leandro Donizete, Yuri, Yan e Léo Cittadini. Alison também deve ser emprestado para ganhar experiência. O comandante santista, inclusive, foi fundamental para a saída de Medeiros.

Quando recebeu a sondagem do Botafogo-SP, o Menino da Vila não se animou com a possibilidade de sair do Peixe e pediu conselhos ao treinador. Dorival, por sua vez, disse que o volante teria mais chances na equipe do interior e que poderia voltar ao alvinegro com chances de brigar pela titularidade após o Paulistão.

Revelado nas categorias de base do alvinegro, Fernando é segundo volante de origem, mas também pode jogar como primeiro volante ou até atuar como meia de armação. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014, foi promovido aos profissionais em 2015, mas não se firmou.