Santos começa venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP

O Santos já vendendo os ingressos para o duelo contra o Botafogo-SP, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. As entradas para a partida custam a partir de R$ 20 (meia).

A venda começou nesta terça-feira. Inicialmente, os ingressos estão disponíveis apenas para sócios de categorias prioritárias (diamante, ouro, prata), no Portal do Sócio Rei (www.sociorei.com.br). Já a partir das 10h desta quarta, a comercialização começa nas bilheterias da Vila Belmiro, nos demais Pontos de Venda, no site oficial do Santos FC (www.santosfc.com.br).

Confira as opções de ingressos:

Arquibancadas Superiores (Portões 7/8 e 24): R$ 40 (a inteira) e R$ 20 (a meia)

Arquibancada Visitante (Portão 21): R$ 40,00 (a inteira e R$ 20,00 (a meia)

Cadeira Térrea Lateral (Portão 26): R$ 50 (a inteira) e R$ 25 (a meia)

Cadeira Coberta de Fundo (Portão 22): R$ 60 (a inteira) e R$ 30 (a meia)

Cadeira Coberta Lateral (Portão 25): R$ 80 (a inteira) / R$ 40 (a meia)

Postos de venda na Baixada Santista, em São Paulo e no ABC

Vila Belmiro – Rua Princesa Isabel, s/ nº – Vila Belmiro – Santos/SP – Bilheteria principal (próxima ao Portão 6).

Subsede do Santos FC/SP – Av. Indianópolis, 1.772 – Planalto Paulista – São Paulo – Tel.: (13) 3257-4000 / Ramal 5000 – Horário: das 11 às 17h00

Quiosque Compre Ingressos/Redegol (Santos) – Rua Euclides da Cunha, 21 – Loja 22 – Shopping Miramar – 2º Piso – Gonzaga – Segunda à sábado das 10 às 18h00. Domingo das 15h às 19h00.

Santos Store Museu Pelé (Santos) – Largo Marquês de Monte Alegre, s/n – Valongo – Centro Histórico – Tel.: (13) 9 8115-1544 / (13) 9 9142-5909 – Terça a Domingo das 11 às 15h00

Loja Claro (Cubatão) – Avenida 09 de Abril, 2.204 – Loja 05 – Centro – Tel.: (13) 3357-1254 – De segunda à sábado, das 10 às 15h00. Exceto Domingo e Feriado

Loja Claro (Praia Grande) – Avenida Costa e Silva, 154 – Boqueirão – Tel.: ( 13) 3357-1254 – De segunda à sexta, das 11 às 16h00, Sábado, das 10 às 15h00. Exceto domingo e feriado.

Loja Restrito (São Vicente) – Rua João Ramalho, 630 – Centro – Tel.: 13 3466- 9097 – De segunda à sábado, das 11 às 18h00

Postos de venda, em São Paulo, em Guarulhos e no ABC

Santos Store (São Bernardo do Campo/SP) – Shopping Metrópole – Praça Samuel, 200 – Loja LN 25 – Centro/SP – Tel.: (11) 4336-5757 – De 2ª a sábado, das 10 às 22h00; domingos e feriados, das 14 às 20h00

Santos Store (Guarulhos) – Internacional Shopping – Guarulhos/SP – Piso Térreo – Loja D28 – Rodovia Presidente Dutra, saída 225. tel.: (11) 2114-3098 / (11) 9 4484-7331 – De 2ª a sábado, das 10 às 22h00; domingos e feriados, das 14 às 20h00

Santos Store (São Paulo) – Shopping Pátio Paulista – Rua Treze de Maio 1.947 – Bela Vista – Tel.: (11) 253.8524 / (11) 9 8742-4925 – De segunda à sábado, das 10 às 22h00; Domingo e Feriado das 14 às 20h00