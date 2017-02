Dorival vê Santos jogando bem e lamenta ‘memória curta’ da torcida

Após duas derrotas e um empate, para São Paulo, Ferroviária e Ituano, respectivamente, o Santos bateu o Botafogo-SP por 2 a 0, na tarde deste sábado, na Vila Belmiro, e retomou o caminho das vitórias no Campeonato Paulista. Apesar do triunfo, o Peixe não convenceu os mais de 5 mil torcedores presentes no estádio. Depois de vaias durante todo o duelo, a torcida esperou o apito final para cobrar “mais raça” e afirmar que “Libertadores é obrigação”. Para o técnico Dorival Júnior, porém, o alvinegro está se apresentando bem e vai melhorar ainda mais nos próximos duelos na temporada.

“O Santos não tem feito jogos tão ruins assim. O importante é que os jogadores são fortes aqui dentro e estão concentrados. Aos poucos a equipe readquire confiança, o que estava faltando. Naturalmente ainda um pouco longe do que queremos. Mas o torcedor pode ficar sossegado. O time é de honra, vibração, encara tudo e que vai se recompor”, ressaltou o treinador, em entrevista coletiva após o jogo deste sábado.

A vitória contra o Botafogo-SP, inclusive, foi a centésima de Dorival no comando do Peixe. Apesar do número positivo, o técnico lamentou a falta de memória de torcida, que vem pressionando a equipe desde a derrota para o São Paulo, no último dia 15.

“Eu nem me lembrava desse detalhe (da centésima vitória). Mas pessoas esquecem muito fácil aqui no Brasil. Isso acontece em todo o futebol brasileiro e não só no Santos. Lamento por essa situação. Do dia pra noite você passa a não ter mais valor e as coisas não são mais lembradas. É a cultura de um povo que não tem cultura”, concluiu Dorival.

Com o triunfo, os santistas chegaram aos 10 pontos e ficaram momentaneamente em segundo no grupo D do Paulistão. Porém, com a vitória da Ponte Preta sobre o São Bernardo, também neste sábado, em Campinas, o alvinegro voltou para a terceira posição. Na sétima rodada, o Peixe pega o Corinthians, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera.