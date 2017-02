Bueno vibra com fim de má fase e vê Santos confiante antes do clássico

O Santos ‘tirou a zica’ e voltou a vencer na tarde deste sábado, contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro. O triunfo de 2 a 0, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, serviu para encerrar uma sequência de duas derrotas e um empate, para São Paulo, Ferroviária e Ituano, respectivamente. Ainda sem mostrar um grande futebol, o Peixe contou com a estrela de Vitor Bueno para retomar a boa fase.

Previsível e lento, o alvinegro não dava demonstrações de que conseguiria acabar com o jejum na tarde deste sábado. Porém, o camisa 7, apagado na função de armar o time, apareceu bem como um centroavante para aproveitar o rebote do goleiro Neneca e abrir o placar na Vila, encerrando uma seca de mais de 320 minutos sem gols santistas na temporada. Decisivo, o meia comemorou a recuperação alvinegra no Paulista.

“É uma vitória muito importante depois de três jogos tropeçando. A gente conseguiu um placar positivo. Não estava no nosso planejamento esses três jogos sem ganhar. Graças a Deus a fase ruim passou”, afirmou Bueno na saída do gramado.

Com o triunfo, os santistas chegaram aos 10 pontos e ficaram momentaneamente em segundo no grupo D do Paulistão. Porém, com a vitória da Ponte Preta sobre o São Bernardo, também neste sábado, em Campinas, o alvinegro voltou para a terceira posição. Na sétima rodada, o Peixe pega o Corinthians, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera. Para Bueno, a vitória deste sábado fortalece para o elenco encarar o clássico diante do Timão.

“Esse resultado positivo nos dá confiança para o próximo jogo, esse próximo jogo é clássico (contra o Corinthians). Sabemos que ‘clássico é clássico’, mas tem que enaltecer nosso grupo, vamos em busca de outro resultado positivo”, concluiu Bueno.