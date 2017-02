Bruno Henrique estreia como titular contra o Botafogo-SP, na Vila

Contratação mais cara do Santos para a temporada, Bruno Henrique fará sua estreia como titular neste sábado, às 17h (de Brasília), no duelo contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Anunciando em janeiro pelo clube, que pagou cerca de R$ 14 milhões para tirá-lo do Wolfsburg, da Alemanha, o atacante já atuou em quatro partidas, mas sempre entrando durante o segundo tempo.

O técnico Dorival Júnior definiu a entrada do jovem de 26 anos durante o treinamento desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Com isso, Vitor Bueno, que vinha atuando pela beirada do ataque, será recuado e vai jogar como armador do time, substituindo os lesionados Lucas Lima e Léo Cittadini.

Jean Mota, que ficou fora do jogo contra o Ituano, já está recuperado de um estiramento no ligamento colateral lateral do joelho direito. Porém, o camisa 39 seguirá no banco de reservas.

Já na defesa, Lucas Veríssimo e Cleber treinaram cada um em um período do trabalho tático e brigam pela posição. O volante Yuri, por sua vez, segue no time titular. David Braz, recuperado de estiramento na panturrilha, ainda não está 100% e deve começar no banco.

O provável Santos que entrará em campo neste sábado será formado com: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo (Cleber), Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Vitor Bueno; Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira.