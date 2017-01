Aubameyang marca em casa, mas Copa Africana começa com empates

Anfitriã da Copa Africana de Nações, Gabão abriu o principal torneio do continente neste sábado contra a seleção de Guiné-Bassau, em Libreville. Apesar de não ter quase que nenhuma tradição no futebol, os donos da casa contam com Aubameyang, grande estrela do Borussia Dortmund da Alamanha e que se tornou esperança de um título inédito para seus conterrâneos. E o atacante mostrou que não vai medir esforços. Aos sete minutos do segundo tempo, marcou o gol que ia dando a vitória ao Gabão. Mas, nos acréscimos, Juary Soares empatou de cabeça e calou a eufórica torcida presente no estádio d’Angondjé.

Na sequência, no mesmo estádio, Camarões enfrentou Burkina Fasso no complemento da rodada pelo Grupo A e também acabou causando decepção. Nesse ano sem nenhuma grande estrela do futebol europeu, os Leões até saíram na frente com Moukandjo, aos 35 do primeiro tempo, mas não conseguiram evitar o tropeço na estreia. Dayo decretou a igualdade aos 30 minutos da etapa final.

Neste domingo, mais dois jogos movimentam a Copa Africana de Nações, todos pelo Grupo B. A Arélia encara o Zimbábue e a Tunísia desafia Senegal. Na segunda-feira, Togo, que contará com Adebayor, duelará contra Costa do Marfim e a República Dominicana fechará a primeira rodada do Grupo C contra Marrocos.

Além do título, obviamente, de melhor seleção do continente, a Copa Africana de Nações garante o campeão na próxima Copa das Confederações, marcada para esse ano, na Rússia, sede do Mundial de 2018.