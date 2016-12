Presidente do Boca diz que Tevez falará sobre saída na próxima semana

Em entrevista exclusiva para a Rádio Fox Sports Argentina, o presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, falou sobre a possível saída do atacante Carlitos Tevez para o futebol chinês, cada vez mais próxima de se concretizar.

“Eu o vi em seu casamento e nestes dias ele em que aproveitar o momento. Vai comunicar sua decisão na semana que vem”, falou Angelici. Ainda segundo a rádio argentina, Tevez já teria aceitado a oferta do Shanghai Shenhua e agora só precisaria oficializar sua decisão.

Aos 32 anos, o “Apache” atuou pela equipe xeneize nos últimos dois anos. Depois de uma primeira temporada muito boa, com o título do Campeonato Argentino e da Copa Argentina, Tevez falhou em levar o Boca à uma competição internacional nesta temporada.

Além de Tevez, o presidente também falou sobre outras possíveis saídas de sua equipe, citando uma importante oferta da Major League Soccer (MLS) por Darío Benedetto. “Vamos tratar de não deixar nosso plantel desarmado”, colocou Angelici.

Revelado pelo Boca, Tevez venceu tudo em sua primeira passagem pela equipe, em 2003. O argentino também fez história no elenco campeão brasileiro de 2005 do Corinthians, sendo um dos principais jogadores do Timão à época.

Sua primeira experiência na Europa foi no inglês West Ham. Sem sucesso na tentativa, o jogador voltou a seu auge no Manchester United, conquistando diversos títulos tendo Cristiano Ronaldo em sua companhia no ataque. O atacante ainda ganharia mais três títulos com os rivais do Manchester City antes de ir para a Juventus, onde novamente foi extremamente dominante em campo, levando os italianos para a final da Liga dos Campeões de 2014/15.