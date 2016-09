Jornal aponta envolvimento de Centurión em acidente de carro

Next

O jogador argentino Ricardo Centurión, emprestado pelo São Paulo ao Boca Juniors, teria se envolvido em um acidente de carro na madrugada do último domingo, na cidade de Avellaneda, na Argentina, que fica próxima a Buenos Aires. Segundo informa o Jornal Olé, a BMW do atleta se chocou com outros três veículos em uma esquina.

Os depoimentos já recolhidos pela polícia em torno do episódio geram controvérsia. Primeiro, testemunhas do acidente que estavam dentro da BMW garantem que o veículo não estava sendo conduzido por Centurión, e que o motorista fugiu após a colisão.

De encontro a esta versão vem o que foi contado pelas pessoas que estavam nos demais carros atingidos, que garantem ser Centurión o único que dirigia a BMW quando o acidente ocorreu.

Ainda segundo afirmações dos passageiros que estavam na BMW, eles deixaram uma boate em Lanús e um desconhecido dirigindo o carro de luxo os ofereceu para levá-los para um destino não especificado. Todos negaram que Centurión seja o misterioso condutor do veículo, algo que foi assegurado pelos outros motoristas envolvidos no acidente, que não deixou feridos.

