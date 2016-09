Após insultar juiz, Tévez pega três partidas de gancho na Argentina

O atacante Carlos Tévez segue com o temperamento explosivo. Acusado de insultar o árbitro da vitória de 3 a 0 do Boca Juniors sobre o Belgrano, o atacante recebeu uma punição da Associação de Futebol Argentino e não poderá atuar nos próximos três compromissos com o clube.

No episódio, após ser advertido com um cartão amarelo por dura dividida em um dos adversários, o jogador partiu para cima do juiz Germán Delfino e começou a ofendê-lo. Em seguida, Delfino tirou o cartão vermelho do bolso e expulsou o camisa 10 xeneize. A sucessão de cartões aconteceu minutos depois do próprio centroavante abrir o placar.

Com a determinação, que poderia ter sido muito pior, uma vez que o artigo 185 da justiça desportiva argentina prevê sanção de até 12 dias por ofensa às autoridades, Tévez fica fora dos duelos contra Godoy Cruz, Quilmes e Tigre, respectivamente.

De volta ao futebol argentino desde 2015, o artilheiro ex-Corinthians já acumula 44 partidas pelo Boca, tendo marcado 19 gols.

