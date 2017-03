Goleiro Bruno é confirmado como jogador do Boa Esporte Clube

O goleiro Bruno Fernandes voltará ao futebol profissional. Nesta sexta-feira, a assessoria do clube mineiro Boa Esporte confirmou o jogador como novo reforço da equipe.

Em contato com a Gazeta Esportiva, a assessoria do Boa Esporte Clube confirmou o acerto com o goleiro e a expectativa é que Bruno se apresente na próxima terça-feira, para realizar exames e começar os treinamentos.

O anuncio oficial ainda não foi feito pelo clube em sua rede social, mas mensagens de desaprovação com a contratação do goleiro são constantes. O Boa Esporte Clube disputará, em 2017, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Ex-goleiro de Flamengo e Atlético-MG, Bruno estava preso desde 2010, acusado de ser o mandatário do assassinato de Eliza Samudio. Condenado em 2013 a uma pensa de 22 anos e três meses pelo sequestro, envolvimento no assassinato e ocultação do cadáver de Eliza Samudio, Bruno deixou a prisão há duas semanas. No início de 2017, o Superior Tribunal de Justiça (STF) concedeu habeas corpus para que deixasse o presídio e respondesse em liberdade.

* Especial para a Gazeta Esportiva