Bruno aparece no BID da CBF e pode estrear pelo Boa Esporte

O goleiro Bruno já está regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa do Boa Esporte. Nesta sexta-feira, o nome do atleta apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o arqueiro já pode entrar em campo em partidas oficiais do clube.

A estreia do goleiro, porém, não deve ocorrer de imediato. Buscando ainda o aprimoramento de seu condicionamento físico, Bruno deve estar apto para entrar em campo apenas em um período de 50 dias, assim como foi dito na apresentação do jogador no clube, na semana passada.

O Boa Esporte entra em campo neste sábado, quando visita o Patrocinense, em jogo válido pela primeira fase do Módulo II do Campeonato Mineiro, e precisa apenas de um empate para garantir vaga antecipada para o Hexagonal Final. Ainda nesta temporada, a equipe de Varinha irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.