Sob olhar de Felipão, Benfica busca empate após levar susto em casa

Depois estar perdendo por 3 a 0, o Benfica conseguiu buscar o empate por 3 a 3 contra o Boavista, neste sábado. Jogando em casa, o líder do Campeonato Português foi surpreendido pelo ótimo início de jogo dos visitantes, mas se arrumou para alcançar o empate na segunda etapa. O resultado não tira a liderança da equipe comanda pelo técnico Rui Vitória, mas, caso o Porto consiga uma vitória no domingo, contra o Moreirense, a distância pode cair para quatro pontos.

Mesmo com o estádio lotado, inclusive com a ilustre presença do técnico Luiz Felipe Scolari e seu auxiliar Murtosa, e atingindo a marca de 15 milhões de espectadores no estádio da Luz, o Benfica foi surpreendido pelo início de jogo espetacular da equipe do Boavista. Com apenas 25 minutos de partida, os visitantes já estavam vencendo os líderes do campeonato por 3 a 0, com gols marcados por Iuri Medeiros, Lucas de Lima e Schembri. Após o início desastroso, o Benfica se acertou e ainda no final da primeira etapa achou o seu primeiro gol com o grego Mitroglou.

Para o segundo tempo, o treinador Rui Vitória substitui o brasileiro e capitão Luisão pelo meia argentino Cervi. A substituição surtiu efeito e o Benfica tomou conta do jogo. Aos 7 minutos, o jovem meia sofreu pênalti convertido pelo brasileiro Jonas. Pouco depois, o zagueiro Espinho, do Boavista, desviou mal um cruzamento e acabou marcando um gol contra empatando a partida.

O empate não era considerado um bom resultado para o Benfica, mas, em função do mau início de jogo, foi muito comemorado pelos torcedores. No próxima domingo, dia 21, os líderes do Campeonato Português recebem o lanterna Tondela às 14 horas (horário de Brasília).

Confira os resultados da rodada do Campeonato Português:

Benfica 3 x 3 Boavista

Vitória de Setúbal 1 x 0 Nacional

