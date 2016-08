Benfica visita Nacional de olho em não se distanciar de líderes

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Entrando em campo para a 3ª rodada do Campeonato Português no próximo sábado, o Benfica tem a missão de visitar o Nacional da Madeira e pontuar longe de seus domínios, se não quiser ficar atrás dos concorrentes diretos por título na competição.

Com um tropeço diante do Vitória de Setúbal no último jogo, que terminou empatado, os Águias somam 4 pontos na tabela, atrás dos rivais Porto e Sporting, com 6. Como os dois times se enfrentam em clássico neste final de semana, a oportunidade pode ser a ideal para o Benfica buscar a diferença na classificação.

Quem dá o triunfo diante do Nacional como essencial é o técnico Rui Vitória, lembrando que a obrigação no clube é de sempre sair com os três pontos, independente do tropeço na última rodada.

“A nossa responsabilidade é sempre a mesma: ganhar. Mesmo que tivéssemos vencido o Vitória de Setúbal íamos querer ganhar. No Benfica não há dramas nem euforias. Trabalhamos sempre olhando para nós, para dentro do grupo”, comentou.

Um reforço importante que o Benfica terá no jogo é a volta do atacante brasileiro Jonas, recuperado de lesão. Peça que deverá ajudar o comandante a melhorar o time em todos os setores, segundo ele, ainda em evolução.

“A nossa equipe está em um processo de crescimento; não existem equipes que são feitas em dois meses. O que estamos fazendo é tentar melhorar tudo e não apenas a finalização. É nisso que trabalhamos”, terminou.

Outro que tem quatro pontos e fala na parte de cima da tabela de classificação é o Braga, que no sábado visita o Estoril, que ainda não conseguiu pontuar. Abaixo todos os confrontos programados para este fim de semana, respeitando o horário de Brasília:

Sexta-feira

16h30 Vitória de Guimarães x Paços de Ferreira

Sábado

12h Tondela x Belenenses

14h15 Estoril x Braga

16h30 Nacional x Benfica

